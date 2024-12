Ancora 3 giorni per raggiungere la soglia!

Il 15 di dicembre si conclude la prima parte della nostra Winter Cup, quella che va dal 15 novembre al 14 dicembre 2024. Il bando dice:

Partecipa alla nostra Winter Cup 2024 pedalando sulla tua bici (MTB, bici da corsa, Ebike e gravel) o sui rulli e vinci 1 reggisella telescopico Crankbrothers Highline 3 (1° classificato), 1 Crankbrothers BC18 Bottle Cage Tool Kit (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti), 1 set di Crankbrothers Slider Tire Lever (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).







.

Guardando la classifica, al momento 67 ciclisti hanno raggiunto i 2000 punti e in 502 hanno raggiunto i 500 punti, su un totale di 1.206 partecipanti. Avete ancora 3 giorni di tempo per arrivare alla soglia a voi più vicina, mentre la prima posizione sembra ormai cosa fatta per l’instancabile Nitros. A che punto siete?

Il 15 di dicembre parte la Coppa di dicembre, il cui bando dice, strizzando un occhio agli stradisti:

Partecipa alla nostra Winter Cup 2024 pedalando sulla tua bici (MTB, bici da corsa, Ebike e gravel) o sui rulli e vinci 1 sella Fizik Adaptive (1° classificato), 1 paio di scarpe Fizik Omna (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti), 1 nastro manubrio di Fizik (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).

E per gli amanti delle Feste natalizie, dal 21 dicembre al 6 gennaio abbiamo l’edizione festiva, con premi messi in palio da Syncros: ecco i dettagli!

Siete belli carichi e motivati per pedalare? Ricordatevi di scaricare la nostra app gratuita per sincronizzare automaticamente il vostro Garmin a Training Camp.