I vincitori della Winter Cup di febbraio 2025

Oggi chiudiamo il capitolo Winter Cup con la pubblicazione dei vincitori del periodo di febbraio. Anche perché oggi parte il primo challenge di primavera, cliccate qui per scoprirlo.

Partecipa alla nostra Winter Cup 2024/02 pedalando sulla tua bici (MTB, bici da corsa, Ebike e gravel) o sui rulli e vinci 1 paio di pedali One Up Clip (3° classificato), 1 manubrio One Up in carbonio (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti), 1 pompa One Up EDC con multitool (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 500 punti).

Come al solito la partecipazione è stata massiccia, con oltre 1200 pedalatori.

Congratulazioni a tutti quelli che hanno pedalato questo inverno! Ricordatevi di scaricare la nostra app gratuita per sincronizzare automaticamente le vostre attività da Garmin a Training Camp, o per poter registrare le attività da telefono. In questo modo partecipate ai nostri Challenge e potete navigare gli oltre 3.000 itinerari moderati.