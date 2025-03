[Test] Abus Combiflex Travelguard

Quante volte siete arrivati al rifugio, avete lasciato la bici fuori, siete entrati a mangiare, ma avete avuto quella brutta sensazione di non poter controllare se qualcuno non vi avesse preso la vostra amata? Oppure vi fermate ad un supermercato a prendere qualcosa da bere, e non avete un lucchetto con voi, perché è troppo pesante da mettere nello zaino?

Basterebbe qualcosa che rallentasse l’eventuale ladro oppure, se siete fra i monti, che lo scoraggiasse del tutto, visto che molto difficilmente avrà gli attrezzi per aprire anche un sistema semplice come l’Abus Combiflex Travelguard di questo articolo. Pesa 81 grammi sulla nostra bilancia, è lungo 45cm, ha un rivestimento in plastica, ma al suo interno ha un cavetto d’acciaio, e ha una combinazione a tre cifre facilmente modificabile (vedere video).





Niente con cui assicurare la bici ad un palo fuori dalla stazione centrale di Milano, ma per il rifugio presso cui ci si ferma la domenica fa benissimo il suo lavoro e vi lascerà mangiare tranquilli. Per 29.95€ è vostro su Amazon.

