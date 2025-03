Raicam nuovo distributore e centro assistenza Fox per l’Italia

Raicam è il nuovo distributore e centro assistenza Fox per l’Italia. Sostituisce Vittoria da giugno 2025, fino a quel momento le due aziende offriranno entrambe il servizio di assistenza per il marchio di sospensioni americano.

[Comunicato stampa] FOX Factory, leader mondiale nella guida dinamica e nella produzione di componenti per biciclette, è lieta di annunciare un accordo di distribuzione con Raicam.





La partnership con Raicam segna una nuova fase di crescita per FOX Factory in Italia che supporterà un’elevata presenza del marchio, attraverso la solida rete di distribuzione di Raicam, garantendo un elevato livello di servizio post-vendita.

L’accordo prevede che Raicam distribuisca l’intera gamma di tutti i marchi FOX Factory, tra cui FOX, Marzocchi, Race Face, Easton e Ride Concepts, nei mercati AM e OEM in Italia. I prodotti FOX Factory, rinomati per le loro prestazioni di livello mondiale ai massimi livelli di competizione e per le indiscusse qualità tecniche tanto apprezzate dai ciclisti di tutto il mondo, si integrano perfettamente con la visione strategica del gruppo Raicam.

Raicam fornirà supporto diretto ai rivenditori tramite il suo centro di assistenza di recente sviluppo per formare i negozi e fornire supporto dedicato e tempestivo con un focus su riparazione, manutenzione e garanzia per offrire un servizio ottimale ai ciclisti in Italia.

“Questa collaborazione con Raicam rappresenta un passo importante nella nostra espansione in Italia, un mercato strategico per FOX”, ha affermato Brandon Thomson ,global DI manager di FOX, “Siamo entusiasti di unire la nostra esperienza e innovazione con la conoscenza approfondita del mercato locale da parte di Raicam e siamo fiduciosi che questa partnership aiuterà i ciclisti a godere delle prestazioni superiori dei nostri prodotti”.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova collaborazione con FOX Factory”, ha affermato Massimo Di Sipio, CEO di Raicam “I marchi FOX Factory sono leggendari nel mondo del ciclismo e la loro reputazione di eccellenza nei componenti si allinea perfettamente con la nostra missione di offrire ai ciclisti prodotti di altissima qualità. La professionalità e l’efficienza del servizio post-vendita sono fondamentali per la soddisfazione del cliente e siamo lieti di poter offrire questo valore aggiunto.

Raicam è un’azienda fondata in Italia, che ha introdotto sul mercato nuovi sistemi frenanti ad alte prestazioni per i segmenti enduro e cross-country ed è leader nel mondo automobilistico nella progettazione, sviluppo e produzione di materiali di attrito per sistemi frenanti ad alta tecnologia, attuatori dei freni, dispositivi di trasmissione e gestione della coppia per veicoli.