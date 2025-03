I nuovi paramani Crankbrothers Guardian

Oggi Crankbrothers lancia due nuovi set di paramani, denominati Guardian Universal e Guardian Integrated. Il primo utilizza una leva a sgancio rapido per funzionare su qualsiasi manubrio, mentre il secondo funziona con le manopole di tipo lock-on offrendo numerosi stili di morsetti. Ho ricevuto un set da testare, ma per il momento non ho ancora avuto modo di utilizzarli su percorsi stretti e cespugliosi. Ecco i dettagli, comunque..

Dettagli

49,99€ (universale) / 59,99€ (integrato) USD

157 grammi dichiarati (gli universali erano 126 grammi sulla nostra bilancia)

33 mm di regolazione laterale

Due posizioni verticali

Sono inclusi distanziali verso l’esterno per chi ha le mani grandi

Staffa in nylon con vetroresina / protezione in polipropilene ad alto impatto

5 anni di garanzia





Una singola punta torx T25 fissa il paramano al braccio con una regolazione a scanalatura laterale piuttosto ampia. La grafica è pulita, sottile e rimovibile.

In questo punto di fissaggio è possibile impostare l’altezza preferita, anche se, dato che le protezioni possono essere facilmente ruotate, non so quanto sia importante questa caratteristica. È anche il punto in cui è possibile fissare i distanziali per allontanare la protezione dalle mani. Io indosso un guanto di taglia Large e mi sono trovato bene anche senza distanziale.

La staffa è realizzata in un materiale composito piuttosto resistente e rimane ben lontana dai comandi.

Una rapida occhiata allo sgancio rapido. Per la maggior parte dei biker sarà sufficiente rimuovere la manopola per installare i paramani. Ho avuto un problema con il primo paio che ho ricevuto, anche se potrebbe essere stato un errore mio. Mentre stringevo lo sgancio rapido ho incrinato il labbro della chiusura. È facile stringere la leva senza che sia ben posizionata e credo che la mia fosse nella fessura quando si è verificato il problema. Con il secondo set sono stato un po’ più attento e non ho avuto problemi. Penso che se si riuscisse a bloccare la minuteria metallica con una chiave a brugola o torx indipendentemente dalla leva, si potrebbero risolvere alcuni potenziali problemi di serraggio eccessivo o insufficiente. Vi terremo informati su come si comportano a lungo termine…

www.crankbrothers.com