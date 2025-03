Vincitori Winter Cup 24/25

Con il monsone di marzo è terminata anche la nostra prima Winter Cup: 4 mesi di competizione nel periodo “peggiore” dell’anno, che ha visto la partecipazione di oltre 1500 ciclisti. Innanzitutto congratulazioni a tutti quelli che non hanno parcheggiato la bici in garage ma ci hanno dato dentro malgrado le temperature non siano sempre state le migliori. In secondo luogo, andiamo a vedere chi ha vinto.

Ricordiamo i premi: 1 forcella Formula Selva (1° classificato). 1 ammortizzatore Formula Nebbia (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 8.000 punti). 1 set di freni Formula Cura 2 (estrazione fra tutti quelli che avranno totalizzato almeno 2.000 punti).





Il vincitore assoluto è Carmywild, con ben 24.943 punti (qui potete vedere come venivano assegnati i punti). Per farvi capire quanto abbia pedalato, ecco la sua tabella dei primi due mesi e mezzo del 2025:

Carmywild si aggiudica una forcella Formula Selva. Onore anche a Nitros che ce l’ha messa tutta, mancando la vittoria per pochi punti.

Il secondo classificato è stato estratto a sorte fra tutti quelli che hanno totalizzato almeno 8.000 punti, vale a dire 86 rider. Si tratta di Psabatuc, che si porta a casa un ammortizzatore Formula Nebbia.

Il terzo classificato è stato estratto a sorte fra tutti quelli che hanno totalizzato almeno 2.000 punto, cioè 570 rider. Si tratta di Kiko5, che riceve 1 set di freni Formula Cura 2.

Un grazie a tutti gli sponsor che hanno reso possibile la Winter Cup 24/25, vi ricordiamo che manca ancora l’assegnazione dei premi per il mese di febbraio. Seguirà a breve.