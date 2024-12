Elliott Lapotre torna con un video che ricorda un po’ i vecchi NWD, con lunghe passerelle molto alte.







.

Sono così entusiasta di condividere finalmente Lost Paradise 3! Abbiamo costruito e girato per questo film dall’aprile 2023 e abbiamo concluso tutto il mese scorso. Mettere insieme questi progetti è sempre una missione, ma ho imparato a godermi il processo.

L’idea alla base di Lost Paradise è sempre stata quella di documentare il freeride in modo da ispirare le persone a pedalare, creare sentieri e divertirsi. Quest’anno ho voluto rendere omaggio al grande freeride del North Shore. Costruire questi tracciati non è stato facile, ma alla fine ne è valsa la pena.

Non avrei potuto farlo senza i miei fantastici amici che mi hanno aiutato lungo il percorso. Il loro sostegno e la loro passione per questo sport mi fanno andare avanti. Sanno chi sono e sono molto grato a tutti loro.