Mondraker Arid Carbon: la prima gravel del marchio spagnolo

Mondraker presenta la Arid Carbon, una gravel con telaio in carbonio, la prima del marchio spagnolo, la prima in questo segmento.

[Comunicato stampa] ARID CARBON è la nostra nuova gravel bike. Una bici nata per espandere la nostra presenza in un segmento dove la e-gravel DUSTY ha già trovato il suo spazio. Stiamo semplicemente e naturalmente ampliando la gamma, perché per Mondraker il gravel non è l’ultima moda… è parte integrante della nostra identità.

ARID CARBON, la nostra prima gravel bike muscolare, riesce a prendere in prestito alcuni elementi di design dalla sua “cugina” elettrica, pur mantenendo una propria identità ben distinta. In un segmento caratterizzato da ciclisti con idee molto diverse su cosa renda una gravel bike eccezionale, abbiamo progettato specificamente la ARID CARBON per essere rivoluzionaria, la bici in grado di colmare il divario tra le diverse ideologie grazie alla sua enorme capacità di adattamento. Perché, in fin dei conti, il gravel è semplicemente una disciplina molto personale.





Dettagli Mondraker Arid

Telaio Stealth Air Carbon

Forcella Stealth Air Carbon

Carry-On porta oggetti integrato

Passaggio cavi interni HHG sotto lo sterzo

Trasmissione solo 1x

Forcellino UDH

Movimento centrale BB T47

Pneumatici fino a 50c

Perno posteriore 12x142mm

Supporti pinza freno Flat Mount anteriori e posteriori

Supporti multipli per borracce

Disponibile in 5 taglie



Geometria Mondraker Arid Carbon

I ciclisti hanno sempre personalizzato le loro bici, in base alle proprie esigenze. Per questo, nel progettare la ARID CARBON, abbiamo pensato a tutti i tipi di ciclisti e alle loro diverse idee sul gravel. La ARID CARBON è stata pensata per essere versatile e adattarsi a chiunque.

Ogni ARID CARBON è realizzata con il nostro esclusivo processo di costruzione in fibra di carbonio di altissima qualità, Stealth Air Carbon. Pur ispirandosi alla nostra e-Bike Dusty, la ARID CARBON ha un carattere tutto suo, più reattivo e dinamico. Il design, pur mantenendo alcuni elementi distintivi della Dusty, è più minimalista e raffinato, con tubi più sottili che migliorano sia le prestazioni che l’estetica.

La zona di congiunzione tra i foderi verticali e il tubo sella è un elemento distintivo della bici che le conferisce un aspetto grintoso, migliorando al tempo stesso il comfort di guida e l’assorbimento delle asperità del terreno. Tutto ciò si traduce in una maneggevolezza eccezionale.

Durante il processo di fabbricazione del carbonio Stealth Air, ottimizziamo ogni tubo e ogni congiunzione per soddisfare al meglio i criteri progettuali, sia per aumentare la rigidità e la reattività nella zona del movimento centrale e del tubo sterzo, sia per migliorare la flessibilità del triangolo posteriore per un grip e un comfort superiori. La rigidità e la reattività del triangolo principale sono particolarmente evidenti quando si applica potenza, favorendo una maggiore efficienza di pedalata e accelerazione sui terreni compatti.

Nel complesso, la flessibilità dei foderi verticali combinata con la rigidità del telaio si traduce in una velocità media maggiore su terreni accidentati. È una sensazione che si percepisce fin dalla prima pedalata.

Inoltre, la ARID CARBON soddisfa gli stessi rigorosi criteri di affidabilità che tutte le nostre mountain bike devono superare per ottenere la certificazione ISO, a testimonianza degli elevati standard qualitativi di tutte le nostre biciclette.

Abbiamo prestato la massima attenzione ai dettagli. La ARID CARBON è equipaggiata con passaggi cavi interni HHG per una manutenzione facile e veloce e linee del telaio pulite ed eleganti. Il deragliatore UDH assicura una cambiata precisa e reattiva anche sui terreni più impegnativi.

La trasmissione 1x e il movimento centrale filettato offrono rigidità e semplicità di manutenzione. Il telaio e la forcella sono progettati per ospitare fino a sei borracce mentre le generose dimensioni del telaio e della forcella permettono di montare pneumatici fino a 50 mm, garantendo comfort e versatilità. Inoltre, la bici è dotata dell’innovativo sistema Mondraker ‘Carry-On’.

Guidare la ARID CARBON è come scrivere la tua sceneggiatura. Che tu stia correndo, avventurandoti, percorrendo singletrack o semplicemente facendo il pendolare, la ARID CARBON sarà sempre al tuo fianco. E quando hai bisogno di portare qualcosa con te, hai a disposizione, per la prima volta su una Mondraker, un porta oggetti integrato nel tubo obliquo del telaio. Che si tratti di attrezzi, cibo, documenti o vestiti, il sistema ‘Carry-On’ di Mondraker ha tutto ciò che ti serve. Accessibile tramite un coperchio impermeabile e antipolvere sul tubo obliquo, puoi trasportare gli oggetti essenziali in modo sicuro e silenzioso.

Tre borse interne personalizzate, facilmente accessibili grazie a doppie zip, mantengono tutto al sicuro e in ordine, eliminando la necessità di borse o accessori aggiuntivi per i viaggi più brevi. Una delle borse è progettata specificamente per trasportare una camera d’aria di ricambio e leve per pneumatici. Un’altra per una mini pompa o bombolette di CO2, e la terza per un multitool… o puoi utilizzarle per qualsiasi altra cosa si adatti meglio alle tue esigenze del giorno.

Una caratteristica chiave della nuova ARID CARBON è la sua disponibilità in 5 taglie diverse, per coprire al meglio tutti i tipi di ciclisti. La nuova taglia ML si aggiunge alle tradizionali S, M, L, XL; riduce infatti il salto tra le taglie, rendendo al contempo la taglia più piccola leggermente meno “allungata” e quella più grande un po’ più spaziosa. Di conseguenza, non solo abbiamo reso la ARID CARBON più adatta ai ciclisti che si trovano agli estremi delle taglie, ma abbiamo anche reso la regolazione della misura più precisa per tutti, grazie a step più piccoli tra le taglie. ARID CARBON è l’ultima Mondraker ad adottare questo approccio, dopo la recente SLY e l’ultima versione della CRAFTY CARBON.

In linea con il logo Mondraker sul tubo sterzo, ARID CARBON adotta una geometria innovativa con reach generosi e lunghezze degli attacchi manubrio compresi tra 60mm e 90mm a seconda della taglia del telaio, un angolo di sterzo di 70° e foderi orizzontali da 425mm. La posizione in sella è estremamente comoda e ispira fiducia, grazie in parte alla nuova gamma di manubri ONOFF, frutto di un intenso sviluppo negli ultimi 12 mesi. Resistenza, postura e maneggevolezza sono state tutte affinate.

Il piacere di spingersi in avanti con le proprie forze. Niente altro che le tue gambe, la tua forza, la tua resistenza. In un’epoca in cui le e-bike sembrano dominare, bici come la ARID CARBON ci riportano alle origini del ciclismo, al puro divertimento e alla libertà di esplorare, lontano da complicazioni e problemi.

La nuova ARID CARBON è inconfondibilmente una Mondraker sotto ogni aspetto, ma con un carattere tutto suo grazie al suo distintivo e tecnologicamente avanzato triangolo posteriore. Gli oltre 10 anni di sviluppo della Forward Geometry si percepiscono chiaramente in sella alla ARID CARBON. Quel mix unico di aggressività, controllo e divertimento che caratterizza tutte le Mondraker, a prescindere dalla categoria.

ARID CARBON è una bici che torna alle origini, un ritorno al ciclismo puro, ma con tutti i vantaggi di una costruzione del telaio high-tech e di componenti di alta qualità. ARID CARBON posiziona saldamente Mondraker nel mondo del gravel.

Prezzi Mondraker Arid Carbon

Arid Carbon RR SL: 9.499€

Arid Carbon RR: 6.499€

Arid Carbon R: 4.499€

Arid Carbon: 3.199€

Telaio Arid Carbon RR SL: 1.999€

Allestimenti sul sito Mondraker