Bici della settimana: la Kona Honzo di Livijus75

Della serie “front cattive”, eccovi la Kona Honzo in acciaio di Livijus75, con tanto di forcella Marzocchi Bomber Z1.





Montaggio



.

Telaio Kona Honzo esd in acciaio Chromoly

Forcella: Marzocchi Bomber Z1 150mm

Ammortizzatore //

Guarnitura: Race Face Aeffect R con corona 30t

Movimento centrale: Shimano Saint

Pedali: Crankbrothers Stamp 7 large

Cambio: Shimano slx 12v con manettino xt

Cassetta: Shimano slx 10-51

Bashguard: Ztto

Reggisella: Tranzx 170mm

Sella: Chromag Trailmaster ltd

Serie sterzo: DaBomb Bomb Loop Con DaBomb Expander Head Lock al posto del ragnetto

Attacco manubrio: DMR Defy35

Manubrio: Chromag Fubars osx35

Manopole: Ergon GA2 fat

Freni: Shimano Xt

Ruote: DT swiss ex1700 con mozzi Dt swiss 350

Gomme: anteriore Maxxis Assegai 2.5 dd maxxgrip; posteriore Maxxis Aggressor 2.5 dd con inserto Tannus fusion

Parafango: All Mountain style

Proponi la tua bici per questa rubrica