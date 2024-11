Hard MTB League: alla ricerca del miglior rider all mountain

Abbiamo le gare di XC, di Downhill, di Enduro, ma nessuna di All Mountain. Con la Hard MTB League si prova a combinare tutti i vari aspetti della mountain bike in un’unica disciplina.

Quattro percorsi: Trail, Slalom, Discesa e Salita. Ogni percorso richiederà meno di 30 secondi per essere completato, mettendo in evidenza un’esplosiva esibizione di guida tecnica su un circuito dalle dimensioni ridotte e adatto agli spettatori. Il tempo combinato determina il vincitore assoluto.







.

Durante l’evento di prova, è stato deciso che il percorso di salita dovrebbe essere relegato a uno sforzo totale di 20-25 secondi (in modo da eguagliare i percorsi di discesa, che richiedono ciascuno circa 20-25 secondi per essere completati) ed essere disputato con un tempo limite e con 2 bonus su passaggi chiave che potrebbero ridurre il tempo di salita del pilota di 0,5 secondi/ciascuno (bonus di tempo totale ridotto di 1 secondo se entrambi i passaggi vengono chiusi in maniera pulita). Altre novità in arrivo nel 2025…

Ci sarà una categoria per le bici e una per le ebike.

Prova 1: sentiero tecnico

Prova 2: raw slalom

Prova 3: Downnhill

Prova 4: sentiero tecnico in salita

Programma

2025

Qualifiche: 13-17 maggio2025

Finali: 21-25 ottobre 2025

Location: Avimor, Idaho, USA

2026

Campionato in location da definire

Cosa ne dite di questo nuovo formato gara?

Hardmtbleague