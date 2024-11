Nuova Atherton S.150 in alluminio

La seconda bici in alluminio di Atherton Bikes è la S.150. Eccovi tutti i dettagli.

[Comunicato stampa] Sulla scia della S.170 in alluminio, Atherton Bikes ha lanciato la S.150, una bici tuttofare perfetta e divertente per girare nei boschi della vostra zona, per affrontare l’Enduro o per fare un giro che potrebbe portarvi ovunque.

Reattiva e giocosa, con un assetto da mullet, la S.150 si trasforma in un attimo. Con un’escursione di 150 mm al posteriore e di 160 mm all’anteriore, è possibile spingere al massimo e divorare tutto ciò che si può lanciare. Poi, grazie alla sua efficiente posizione di pedalata da seduti, risale come una capra di montagna.







La geometria della S.150 riflette il suo ineguagliabile pedigree da gara. Con 12 taglie standard, viene adattata individualmente a ogni biker per ottenere la posizione di guida ideale quando ci si siede in sella. Il vostro peso sarà perfettamente distribuito, per cui vi troverete subito a spingere la velocità e ad affrontare le curve in modo molto più deciso; questa maggiore sicurezza vi farà divertire moltissimo in ogni uscita! Sia che stiate strappando il terriccio dal terreno o che stiate affrontando un sentiero tecnico, la S.150 vi implora di andare forte.

La S.150 è costruita a mano a Machynlleth, nel Regno Unito, e utilizza la stessa tecnologia all’avanguardia dell’S.170. Come ci si aspetterebbe, è super resistente, grazie alla tecnologia di incollaggio Atherton (in attesa di brevetto). La lega di alluminio 7075, resistente e leggera, è più forte del 60-70% in termini di fatica, resistenza alla trazione e durezza rispetto alla più comune 6061. La S.150 non solo ha superato il test EFBE di Cat 5, ma soprattutto il test sul campo di Atherton, che comprende i più difficili percorsi in bike park del Regno Unito e molte perle fuoripista.

In termini di feeling di guida, il DW4 di Dave Weagle offre una guida fluida e reattiva che offre ottime prestazioni di pedalata, perfette per le avventure di tutto il giorno. Ma se si punta la S.150 in discesa, la bici prende davvero vita, saltando da una curva all’altra, caricando il terreno tecnico e mandando in tilt tutto ciò che vede. Vi sfidiamo a non divertirvi con questa bici!

Geometria

La S.150 parte da 4.480,25 euro per un montaggio completo.

