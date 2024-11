EXT Vaia: la forcella a steli rovesciati per il DH e non solo

EXT presenta la Vaia, la sua forcella a steli rovesciati a doppia piastra di cui abbiamo parlato in anteprima al Bike Festival 2024. In attesa di poterla testare, eccovi tutti i dettagli, compreso un video in cui Franco Fratton spiega come è fatta.

[Comunicato stampa] L’attesa è finalmente finita. EXT è orgogliosa di presentare Vaia, una forcella da downhill a doppia piastra e steli rovesciati, unica nel suo genere. Questo prodotto rivoluzionario rompe con il tradizionale design delle sospensioni, offrendo innovazione e tecnologia d’avanguardia per il mondo MTB dedicato al gravity.

Sebbene Vaia completi la gamma DH di EXT, il suo design accurato e la grande adattabilità la rendono ideale anche per bici enduro aggressive e per e-bike. Con escursioni disponibili da 170 mm a 200 mm e la possibilità di cambiare tra perni da 15 mm e 20 mm, Vaia è un’opzione performante ma versatile nel mercato MTB.







.

CARATTERISTICHE

• Costruita interamente in lega 7075 e 7050 T6 e titanio di grado 5, Vaia presenta steli conici da 38,5 mm che ottimizzano il rapporto tra resistenza e peso, offerti con la nostra finitura superficiale proprietaria.

• Il sistema di boccole flottanti, con una sovrapposizione di (240 mm in posizione di SAG) per un travel di 200 mm, garantisce sensibilità costante e rigidità torsionale per una precisione di guida anche in frenata e in curva.

• La cartuccia, regolabile in ritorno e compressione ad alta e bassa velocità, è dotata di guarnizioni a bassa frizione, valvole ad alta risposta dinamica e flusso turbolento, che assicurano prestazioni in condizioni di lavoro estreme.

• L’unità HS3 ad aria include due camere positive indipendenti e una camera negativa innovativa con volume regolabile per aumentare la sensibilità e le possibilità di personalizzazione.

• I pulsanti di spurgo per il rilascio della pressione consentono di eliminare l’aria da entrambi i foderi della forcella.

• Il design ottimizzato del volume interno garantisce la massima lubrificazione per il sistema di boccole scorrevoli.

• Il design unico della doppia piastra offre due offset, da 44 a 48 mm, consentendo la regolazione della geometria di sterzo senza la necessità di acquistare piastre aggiuntive.

• Disponibile con perno ruota intercambiabile da 20 mm o 15 mm in titanio di grado 5, per la massima rigidità e solidità.

• Dotata di protezioni dedicate per gli steli e parafango opzionale con montaggio a vite.

• Peso dichiarato: 3195 g (con corsa da 200 mm, asse ruota da 20 mm, tubo sterzo tagliato e olio incluso).

• Prezzo: 2632€

NUOVA CARTUCCIA ARIA SELF CONTAINING

Vaia è dotata della tecnologia EXT HS3, un esclusivo sistema di molla ad aria ibrido con due camere d’aria positive separate, che lavorano in tandem con una camera d’aria negativa a grande volume e auto-equalizzante. L’HS3 è progettato per fornire un eccellente supporto a metà corsa intorno alla posizione dinamica di SAG, offrendo allo stesso tempo una sensibilità eccezionale e protezione contro il fondocorsa. Tutti i passaggi d’aria e le aperture sono progettati per minimizzare la caduta di pressione dell’aria durante movimenti ad alta velocità e lunga corsa, riducendo al minimo l’isteresi. Il design speciale migliora la dissipazione del calore e garantisce migliori condizioni isotermiche, bilanciando le variazioni di pressione e assicurando prestazioni costanti anche durante le discese prolungate.

HS3 CON FINE-TUNING

I vantaggi del nostro sistema HS3 non finiscono qui. Abbiamo introdotto i token nel sistema HS3 attuale per ampliare ulteriormente il range di regolazione. Aggiungendo o rimuovendo token, è possibile ridurre o aumentare il volume delle camere in modo indipendente.

La camera ++ offre ulteriori possibilità di regolazione della curva della molla ad aria nell’ultima parte di corsa. Questa regolazione consente un notevole aumento della resistenza negli ultimi cm di travel, riducendo al minimo l’impatto sul comportamento della forcella nella corsa iniziale e intermedia.

Anche il volume della camera negativa è regolabile tramite volume spacers. Aggiungere distanziali alla camera negativa aumenta il supporto su tutta l’escursione senza alterare la curva. Questo consente un’ulteriore ottimizzazione della curva della molla ad aria per diversi pesi dei rider e livelli di aggressività.

CARTUCCIA IDRAULICA REGOLABILE A 3 VIE

Il cuore della forcella Vaia è una cartuccia idraulica ad alto flusso con regolazione a 3 vie, dotata di regolazioni indipendenti per compressione alta/bassa velocità e ritorno. La massima regolabilità idraulica della forcella consente a ciascun rider di adattare lo smorzamento idraulico per abbinarsi perfettamente al proprio stile di guida e al proprio peso. Valvole ad alta risposta dinamica e flusso turbolento garantiscono prestazioni ottimali in condizioni di lavoro estreme. Le opzioni di personalizzazione di questa forcella sono praticamente illimitate.

1 STEM, 2 OFFSETS!

Grazie a un design esclusivo del tubo sterzo e della piastra,sviluppato in collaborazione con Mojo Rising, Vaia offre due opzioni di offset (44 e 48 mm) senza cambiare piastre, consentendo di adattare la geometria dello sterzo alle proprie preferenze. La doppia piastra è realizzata in alluminio 7075.

DOPPIA PIASTRA

Vaia è disponibile con due diverse piastre superiori:

• 10 mm di drop per tubi di sterzo da 107 mm a 132 mm

• 30 mm di drop per tubi di sterzo da 127 mm a 152 mm

BOCCOLE SCORREVOLI

Abbiamo implementato una tecnologia derivata dalla nostra esperienza nelle competizioni motorsport, per garantire prestazioni ottimali delle boccole, attraverso le boccole flottanti.

Le boccole DU, prodotte con precise tolleranze, nella forcella Vaia sono calibrate per ciascun assemblaggio e lavorano in perfetta sinergia con il nostro olio EXT appositamente formulato. Questa combinazione garantisce zero attrito statico e frizione eccezionalmente bassa, anche sotto carichi laterali elevati.

Come nelle moto da motocross , il nostro unico sistema di guida DU, che presenta una lunga sovrapposizione di boccole progettata appositamente, fornisce la massima guida e un ottimale rigidità torsionale per gli steli. Lo abbiamo chiamato sistema CGB (Continuously Guided Bushing), e aumenta anche la rigidità dinamica. Il design ottimizzato del volume interno garantisce la massima lubrificazione per i sistemi di boccole scorrevoli.

DESIGN FLOTTANTE

Questo sistema non solo aumenta la sovrapposizione durante il funzionamento, ma offre anche una capacità di flottazione radiale che si adatta in maniera continua a qualsiasi carico torsionale o di flessione introdotto dalla ruota. Il design flottante delle DU comporta la presenza di un minimo gioco tra lo stelo e il tubo esterno, leggermente percepibile quando ad esempio si solleva la ruota con la forcella estesa in situazione statiche come in parcheggio. Tuttavia, non appena la forcella viene caricata e inizia a funzionare, questo gioco scompare.

PERNO IN TITANIO TI GR5

Il perno flottante a doppio esagono in titanio di grado 5 (Ti Gr 5) garantisce un perfetto allineamento della ruota e un’eccellente rigidità torsionale. Disponibile nella versione da 15 mm di diametro per ruote enduro e da 20 mm per downhill, e non è necessario sostituire alcun componente principale della forcella; basta aggiungere un adattatore per l’asse da 15 mm.

VITERIA E BULLONERIA IN TITANIO TI GR 5

Bulloni, dadi, rondelle e altri componenti hardware realizzati in titanio di grado 5 secondo le specifiche DIN 912, utilizzati in applicazioni aerospaziali e industriali per le loro elevate caratteristiche di resistenza meccanica, leggerezza e resistenza alla corrosione. Sappiamo che anche i piccoli dettagli contano, quindi sono stati considerati con attenzione tutti i particolari.

MISURA AXLE TO CROWN

200mm travel —> Max 614 mm / Min 604 mm 190mm travel —> Max 604 mm / Min 594 mm 180mm travel —> Max 594 mm / Min 584 mm 170mm travel —> Max 584 mm / Min 574 mm

DIMENSIONE DEI DISCHI

200 mm up to 220 mm with brake adapter

TI COPRIAMO NOI

Protezione dedicata con parafango, montata direttamente sulle protezioni degli steli, disponibile per l’acquisto separato come accessorio.

