[Highlights] Koretzky e Stigger vincono a Lake Placid

Lo Specialized Factory Team sbanca nuovamente Lake Placid: dopo le vittorie nello short track sabato, anche nelle gare principali si sono affermati due atleti della grande S: Koretzkey (di nuovo) e Stigger, seguita dalla compagna di squadra Frei. Una foratura ha rallentato il campione del mondo Hatherly nella sua corsa per la vittoria della coppa del mondo XC 2024, ma il secondo posto gli ha dato i punti necessari per guardare con fiducia all’ultima gara di stagione la prossima settimana in Canada. Anche Schurter è stato vittima di una gomma bucata che l’ha messo però del tutto fuori dai giochi per la vittoria di coppa.

Uomini Elite







.

Risultati uomini elite

Donne elite

Risultati donne elite

Risultati uomini U23, donne U23