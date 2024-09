[Highlights] Dominio Specialized allo Short Track di Lake Placid

Sina Frei (Specialized Factory Racing) e Victor Koretzky (Specialized Factory Racing) hanno ottenuto due vittorie su due nella Coppa del Mondo UCI Cross-country Short-Track (XCC) per la squadra americana nella gara di casa. L’atleta svizzera e il nuovo campione del mondo UCI XCC si sono imposto in due avvincenti gare sul monte Van Hoevenberg – Lake Placid, dove entrambi hanno calcolato perfettamente i loro attacchi per lasciare dietro la concorrenza.

I risultati hanno anche deciso il titolo della serie femminile in vista degli eventi della prossima settimana a Mont-Sainte-Anne, in Canada – Alessandra Keller (Thömus Maxon) è stata incoronata vincitrice a una prova dalla fine.





Uomini



Risultati uomini

Donne

Risultati donne