N1NO Beyond, episodio 3: gara in casa

Nino arriva alla Coppa del Mondo di Crans Montana dopo aver conquistato la sua 36ª vittoria in Coppa del Mondo di MTB in Val di Sole. Ma Nino non si accontenta mai del successo. È tornato in patria, con la figlia che fa il tifo da bordo pista e a poche settimane dal rappresentare il suo Paese ai suoi 5° Giochi Olimpici.

Questo è l’ultimo sforzo per essere al meglio per i Giochi, rappresentando la Svizzera, la sua famiglia, i suoi amici e i suoi fan. Cosa serve per essere al top? E perché è più importante che mai?







