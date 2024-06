Assente Pidcock, Nino Schurter ne approfitta per mettere tutti in fila nella gara di XCO della Val di Sole. In ottima forma anche la Ferrand Prevot, in vista delle Olimpiadi che si terranno nel suo Paese fra poco più di un mese. Segnali incoraggianti dagli italiani, con Luca Braidot 4° e Simone Avondetto 6°.

Risultati uomini elite, donne elite, uomini U23, donne U23.







