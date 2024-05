N1no Beyond: Schurter come non l’avete mai visto prima d’ora

Una nuova serie, prodotta da Cut Media, che svela il dietro le quinte del più grande ciclista di XC mountain bike di tutti i tempi – ora on-line.

Quando si tratta di gare di MTB XC, Nino Shurter è senza dubbio il migliore in assoluto. Con 10 titoli di Campione del Mondo Elite, un completo set di medaglie olimpiche e 35 coppe del mondo vinte, Nino non potrebbe chiedere di più. Ma chi è veramente Nino, al di là delle gare, al di là delle vittorie e al di là dei record?







.

Presentiamo oggi una nuova serie, N1NO BEYOND, che va dietro le quinte e svela l’uomo dietro le gare. Mentre Nino tocca il punto più alto della sua carriera, questa serie trasporta il pubblico in un viaggio accanto a lui, scoprendo l’eredità ineguagliabile che ha lasciato allo sport della mountain bike. La serie diventa poi personale, facendo conoscere Nino attraverso domande e risposte, ed immortalandolo come non l’avete mai visto prima d’ora.

“Ho gareggiato per tutta la vita, e questo sport mi ha dato più di quanto avessi mai potuto immaginare. Ma la competizione, l’energia..non ho ancora finito di gareggaire, ho ancora molto da dare. Ora sono pronto a mostrare al mondo cosa significa davvero per me la mountain bike“, commenta Nino Schurter.

Prodotta dalla rinomata agenzia di contenuti sportivi Cut Media, la docu-serie sarà pubblicata su YouTube in diversi episodi, nel corso dell’estate. L’episodio 1 “Never Quit”, pubblicato oggi, segue Nino durante la fase di apertura della Coppa del Mondo 2024 in Brasile, subito dopo la stagione 2023 in cui ha ottenuto il massimo di quello che avrebbe potuto immaginare, battendo il record del numero di Coppe del Mondo vinte – un record che resterà nella storia per generazioni. Entrando nella stagione 2024 a 38 anni e come campione assoluto in carica, durante l’Episodio 1 viene chiesto quale sarà il prossimo passo del più grande ciclista di XC di tutti i tempi, e cosa ci vorrà per fermarlo.

“Ricordero’ per sempre la stagione 2023. Ottenere la mia 34ª vittoria in Coppa del Mondo a Lenzerheide sulle montagne di casa, è stato un sogno, e poi concludere la stagione come campione assoluto… non c’è niente di meglio! Ma ora la mia attenzione è rivolta al futuro e a ciò che la stagione 2024 potrà riservarmi“, aggiunge Nino.

N1NO BEYOND seguirà Nino Schurter per tutta la stagione agonistica 2024. I prossimi episodi ci porteranno in profondità nella storia e nel successo di Nino – dalla qualificazione olimpica a Nove Mesto, alla felictità di gareggiare a casa sua, in Svizzera – chiedendoci: cosa gli dà il vantaggio di vincere? E cosa spinge il campione a continuare a superare i propri limiti, dopo aver già vinto tutto?