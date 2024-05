[Highlights] Dominio Pinarello a Nove Mesto

Alla loro prima gara di coppa del mondo di stagione, Tom Pidcock e Pauline Ferrand-Prevot hanno sbaragliato la concorrenza in sella alle loro Pinarello Dogma XC che vi abbiamo presentato qui.

Dopo il secondo posto nella gara di Coppa del Mondo UCI Cross-country Short Track (XCC) di sabato, Pauline Ferrand-Prévot della Ineos Grenadiers ha fatto di meglio nella Coppa del Mondo UCI Cross-country Olympic di Nové Mĕsto Na Moravĕ (Cechia). La pluricampionessa del mondo UCI si è imposta al primo giro con un vantaggio di oltre un minuto sulla leader della classifica Haley Batten (Specialized Factory Racing). Nella gara maschile, il campione olimpico Tom Pidcock ha dimostrato di essere in una posizione forte per difendere il suo titolo olimpico a Parigi, risalendo il gruppo e ingaggiando un’emozionante battaglia con Nino Schurter, prima di concludere la vittoria in bellezza.







.

La gara finale del weekend WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2024 a Nové Mĕsto Na Moravĕ, la Coppa del Mondo UCI Cross-country Olympic (XCO), ha prodotto lo stesso podio femminile dello short track, ma con un ordine diverso. La campionessa del mondo UCI Pauline Ferrand-Prévot (Ineos Grenadiers) ha conquistato l’oro con un vantaggio di oltre un minuto, mentre Haley Batten (Specialized Factory Racing) si è piazzata al secondo posto e la medaglia d’oro della Coppa del Mondo UCI XCO Alessandra Keller (Thömus Maxon) ha conquistato il bronzo.

La gara maschile è stata vinta con uno stile altrettanto dominante da Tom Pidcock, che ha realizzato una doppietta Ineos Grenadiers. Dopo un primo giro difficile, Pidcock è passato in testa a metà gara, ha lottato brevemente per la testa della corsa con Nino Schurter (Scott-Sram MTB Racing Team) prima di andare in fuga con un distacco di 30 secondi.

Primo degli italiani è stato il neo campione europeo Simone Avondetto, 14°, delle donne Martina Berta, ottava.

Risultati completi Uomini Elite, Donne Elite, Uomini U23, Donne U23.