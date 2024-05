Durante l’ultima salita del Monte Grappa il dominatore del Giro d’Italia 2024, Tadej Pogacar, viene affiancato da un bambino che indossa un casco da bici e che gli chiede “Posso la borraccia?” (si sente meglio qui), nel classico italiano della nuova generazione che al “Posso?” fa seguire il complemento oggetto invece del verbo.

E cosa fa il corridore in maglia rosa? Un gesto che lo mette in testa anche alla classifica simpatia e che merita di essere riportato anche qui dove si parla di mountain bike e non di bitume.







.

Se proprio vogliamo tornare in tema, ecco come sfruttare al meglio la faticosa salita del Grappa per godersi una discesa offroad.