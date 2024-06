Sella su misura? Fizik One-to-One

Fizik ha lanciato un servizio innovativo chiamato One-to-One che consente ai ciclisti di avere la propria sella stampata in 3D davvero unica. Clicca qui per vedere come si crea una sella in 3D.







Il servizio è stato ideato per tre anni nell’ambito del programma di ricerca Concepts di Fizik, che riunisce esperti del settore e accademici per superare i limiti della tecnologia, del design e della vestibilità delle selle.

One-to-One porta la collezione Adaptive di fizik di selle stampate in 3D a un livello superiore, raggiungendo comfort e prestazioni senza precedenti.

Una sella veramente personalizzata

Il servizio One-to-One prevede che i ciclisti si sottopongano a una sessione di misurazione personalizzata presso un concessionario fizik selezionato, che consente di abbinare loro la sella più adatta della gamma Adaptive di fizik.

Successivamente, i ciclisti effettuano una sessione di mappatura della pressione in cui vengono acquisiti i loro dati biometrici per valutare la distribuzione delle forze su 64 punti di contatto della sella in una serie di posizioni e movimenti diversi. Le principali aree di interesse includono i punti di massima pressione, le instabilità e le asimmetrie.

Una volta acquisiti e analizzati i dati, viene progettata una struttura di imbottitura 3D su misura che corrisponde alle esigenze del ciclista, che può quindi scegliere tra binari in carbonio e in Kium prima di completare l’ordine.

Non appena l’ordine viene elaborato, la sella viene prodotta nella sede centrale di fizik nel nord Italia e spedita all’indirizzo prescelto.

Una volta che la sella è arrivata ed è stata montata, i ciclisti possono tornare in concessionaria per una sessione di consulenza finale in cui i nuovi dati di pressione vengono confrontati con la precedente configurazione della sella, evidenziando le aree di miglioramento.

“Sappiamo che una buona e accurata vestibilità dipende da molti fattori: geometria della bicicletta, destinazione d’uso, forma della sella e posizione. Ma soprattutto ogni ciclista è unico: esperienza, sensibilità, storia di infortuni, forma del corpo, obiettivi di guida. Tutto ciò può influenzare il modo in cui ci sediamo in sella.

È chiaro che un progetto tradizionale di sella uno-a-molti può fornire solo una soluzione approssimativa a problemi molto specifici. Con One-to-One oggi realizziamo ciò che ogni produttore di selle ha sempre sognato: dare vita a un supporto personalizzato disponibile per ogni ciclista.” – Giovanni Fogal, Brand Manager fizik.

I prezzi delle selle One-to-One Adaptive partono da € 459

Per trovare il rivenditore fizik più vicino che offre il servizio One-to-One e per maggiori informazioni sul servizio, visitare il sito fizik.com/one-to-one.