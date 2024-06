I vincitori dell’OneUp Components Climbing Challenge

Si è concluso il OneUp Components Climbing Challenge, che aveva come obiettivo quello di pedalare almeno 10.o00 metri di dislivello in 30 giorni. Su 1036 partecipanti lo hanno concluso in 225, con i top 10 che si sono fatti più di 30.000 metri di dislivello (ci sono anche io, ha!).







.

Questi i premi in palio, da sorteggiare fra i 225 sopra menzionati:

1° premio: Cockpit (Aluminum Handlebar + Stem + Grips + Socks)

2° premio: EDC Bunble (70cc EDC Pump + EDC Tool + Plug Kit + Socks)

3° premio: Composite Pedals + Socks

I vincitori

1° premio: Ebsat

2° premio: Grecale

3° premio: Iovfran

Congratulazioni!

Vi ricordo di aggiornare l’app o di scaricarla, perché da oggi potete vedere tutti gli itinerari sulla cartina! Qui i dettagli.