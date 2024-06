Nuova Specialized Chisel

Specialized presenta la nuova Chisel, una bici da XC in alluminio che prende geometrie e cinematica dalla Epic 8.

[Comunicato stampa] Progettata per eccellere sia sui percorsi tecnici che nelle competizioni di livello mondiale, la Chisel combina una geometria avanzata e una cinematica raffinata derivata dalla rinomata sorella maggiore la Epic 8 di Specialized.







.

Leggerezza ed efficienza

La Chisel si distingue per il suo telaio in alluminio leggero, grazie alla tecnologia D’Aluisio Smartweld di Specialized. Questo innovativo metodo di saldatura permette di ottenere una struttura leggera senza compromettere la resistenza e l’efficienza. Il risultato è una bici agile e reattiva che risponde prontamente a ogni pedalata.

Prestazioni Equilibrate

Il design della Chisel integra un’ottimizzazione del rapporto di leve e dell’anti-affondo, garantendo un equilibrio perfetto tra prestazioni di sospensione e efficienza di pedalata. Questa combinazione la posiziona idealmente tra la nuova Epic 8 e la precedente Epic EVO, offrendo un profilo cinematico versatile che si adatta a diverse condizioni di guida.

Perfetta per Ogni Avventura Off-Road

Con pneumatici Ground Control anteriori da 2.35 e Fast Trak posteriori da 2.35, freni SRAM Level T, e un reggisella telescopico su tutti i modelli, la Chisel è pronta per affrontare qualsiasi terreno. Che si tratti di competere in una gara “tra i nastri” o di esplorare sentieri locali in solitaria, la Chisel offre prestazioni superiori e controllo ottimale in ogni situazione.

Con la sua combinazione di leggerezza, efficienza e prestazioni eccezionali, la Specialized Chisel si conferma come la scelta ideale per i ciclisti che cercano il massimo dalle loro avventure off-road. Grazie alla tecnologia all’avanguardia e alla precisione ingegneristica di Specialized, la Chisel promette di portare ogni pedalata a nuovi livelli di eccellenza. La nuova Chisel sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati Specialized e sul sito web.

Geometria

Prezzi