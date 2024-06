Partyride Tour 2024 con Torquato Testa

Il Partyride Tour torna per invadere i migliori Bike Park d’Italia! Torquato Testa e CPGANG, assieme a pro-riders internazionali e tantissimi amici, ti danno appuntamento nei migliori Bike Park d’Italia per la giornata più divertente dell’anno alla quale non puoi assolutamente mancare. Scopri tutte le info sul tour e iscriviti gratuitamente nella landing page dedicata.

Dopo il successo della scorsa estate lo spirito “Partyride” invaderà 4 dei migliori bike park in Italia tra Giungo e Agosto con un sacco di appuntamenti inediti ed un immancabile ritorno.







.

La stagione si aprirà con una località mai raggiunta prima: Kronplatz Bike Park.

Qui l’armata Partyride potrà godere dei trails recentemente ricostruiti da Velosolution Italia. Un mix di flow, salti, e sponde, con il panorama mozzafiato che soltanto il Sud Tirolo sa offrire! Non dimenticatevi il costume, a Kronplatz infatti vi presenteremo una nuova sfida.. il KING OF PANTANO!

Chi riuscirà ad attraversare il laghetto in equilibrio su un north-shore appositamente costruito da Massive Constructions, vincerà un premio speciale.

La seconda tappa del tour offrirà altrettanto “air time”. La San Martino Bike Arena è la seconda novità del tour 2024 e si prospettano una marea di sorpassi lungo la Final Fantasy – l’ultima aggiunta del bike park, una linea caratterizzata da salti arditi, gap, drop e curve paraboliche, la sua costruzione mira a sfidare e stimolare i bikers di ogni livello.

Il terzo appuntamento sarà altrettanto inedito… dato che la Val di Sole non poteva mancare sul nostro calendario, quest’anno ci ritroveremo tutto al Bike Park PontediLegno – Tonale! Se vi eravate già gasati sull’atterraggio gonfiabile l’anno scorso, quest’anno preparatevi a scoprire quello di Red Bull!

Il Partyride tour si concluderà poi appena prima delle vacanze di ferragosto, e fidatevi che dopo l’ultima tappa esplosiva di Prato Nevoso Bike Park, avrete bisogno di una vacanza! A Prato Nevoso faremo letteralmente i fuochi d’artificio, vi presenteremo un PRO-RIDER internazionale (il nome ve lo sveliamo più avanti), e concluderemo il tour 2024 con l’immancabile torta Partyride, ed un party serale esclusivo.

Ovviamente ad ogni tappa del Tour sarà disponibile la collezione estiva CPGANG, disponibile presso lo stand in cui troverete anche l’esclusiva maglia del Partyride Tour 2024, acquistabile già da ora sulla landing page dedicata.

Calendario

Sabato 29 Giugno – Kronplatz Bike Park, Brunico (BZ)

Sabato 6 Luglio – San Martino Bike Arena, Alpe Tognola, San Martino di Castrozza (TN)

Sabato 13 Luglio – Bike Park PontediLegno – Tonale (TN)

Sabato 3 Agosto – Prato Nevoso Bike Park, Prato Nevoso (CN)

Programma

9:30 Casino di benvenuto e presentazione del programma della giornata presso lo stand CPGANG alla base degli impianti.

10:00 Riding libero in Bike Park: caccia al Toto e contest Partyride Spirit – ti basterà fare una storia Instagram per provare a vincere un premio speciale!

12:30 Pranzo Partyride tutti assieme (convenzionato).

14:00 Partyride Lap: un conto alla rovescia segna la partenza di una discesa in massa carica di adrenalina in cui se ne vedranno di tutti i colori! Ricordati di accendere la action cam!

15:30 Red Bull Jump Jam: un salto con atterraggio gonfiabile per imparare qualche trick nuovo! Potrai chiedere consigli a Toto direttamente.

17:30 Premiazioni e aperitivo, un momento in cui poter stare tutti assieme, fare nuove amicizie e condividere i momenti più “crazy” della giornata!