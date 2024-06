Nelle Highlands scozzesi in MTB

Forse per il clima infame o per i famigerati moscerini, o forse perché sono lontanissime da qualsiasi luogo, ma in ogni caso le selvagge Highlands scozzesi sono fuori dal radar della maggior parte degli appassionati di mountain bike.







.

Ma queste montagne umide e amanti degli insetti ospitano sentieri, innumerevoli sentieri. Si tratta di lunghi, tortuosi, selvaggi e vuoti sentieri disseminati tra le aspre montagne che attraversano la Scozia da costa a costa, dal freddo Mare del Nord al tempestoso Atlantico: una serie di 120 miglia di sentieri che potrebbero fornire la scusa perfetta per un “road trip”.

Ed è qui che entrano in scena Dan e Alex, armati di un’idea nuova e sostenibile del classico “road trip”: attraversare la Scozia in treno da Inverness ai piedi di Skye, per saccheggiare tutte le gemme dei sentieri che riescono a raggiungere partendo dalle stazioni della ferrovia.

Si tratta di un viaggio di cinque giorni all’insegna della scoperta, del cameratismo e dell’intraprendenza, in cui i nostri biker abbandonano le convenzioni e le note destinazioni scozzesi, messe in risalto dai recenti campionati mondiali UCI, per scegliere invece un sentiero meno battuto.

Questa è la storia di un viaggio in mountain bike, con le sue ricompense e la sua libertà, e delle sfide che comporta la scelta del treno attraverso uno degli spazi più vuoti della Scozia. Questa è la storia di una road trip dettata non dalle stazioni di servizio e dai comodi parcheggi dei centri di sosta, ma dagli orari inflessibili dei treni, dalle scarse possibilità di alloggio e dalla quasi totale assenza di ristoranti.