Potevamo immaginare che il percorso fosse così?

Ieri siamo andati a provare un nuovo percorso in Valle d’Aosta, ovvero la prima tappa della All Around EMTB. Togliete quel ditino dalla tastiera, prima di sparare sulle Ebike, perché questo giro, con una variazione sulla prima salita, è fattibile anche in bici. Infatti basta seguire la stradina asfaltata, invece del ripido sentiero che trovate nella traccia, per farvi i primi 800 metri di dislivello in scioltezza.

I trail sono fantastici e siamo anche andati a trovare una cresta delle meraviglie che vale il sudore speso per raggiungerla. Qui trovate la traccia GPS, mentre se volete partecipare all’evento, cliccate qui.







