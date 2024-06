Nuova Starling Mini Murmur

Vi ricordate della Starling Murmur testata da Iron Mike qualche tempo fa? Ora arriva la sorellina Mini, con meno escursione.

[Comunicato stampa] La Mini-Murmur è una bici da Trail/XC/Down Country/do-whatever con 120 mm di escursione posteriore, molto divertente e molto veloce. Più da singletrack e da grandi giornate che da enduro, la Mini-Murmur prende il meglio delle bici Starling e ci aggiunge un po’ di XC, Trail e DownCountry. La Mini-Murmur prende il nostro pluripremiato telaio in acciaio, fatto a mano, mono pivot e lo trasforma in un razzo da trail. Sarà disponibile come opzione per il solo telaio o come bici completa, con le bici complete dotate delle fantastiche sospensioni pneumatiche F232 ONE di DT Swiss, della veloce gomma Michelin, delle ruote DT e dei leggeri componenti Hope.







.

La Mini Murmur è costruita attorno al telaio in acciaio fatto a mano di Starling. Utilizzando il nostro supporto regolabile per gli ammortizzatori, siamo in grado di ottenere un’enorme versatilità dal nostro design. La Mini Murmur utilizza un ammortizzatore DT leggero di 210×50 mm, che fornisce un’escursione posteriore di 120 mm. Il triangolo anteriore del telaio è realizzato a mano nel Regno Unito con tubi Reynolds 853 trattati termicamente. Il triangolo posteriore è realizzato a mano dai nostri amici di ORA a Taiwan con tubi Chromoly trattati termicamente.

Come tutte le bici full suspension Core di Starling, la Mini ha un forcellino UDH, un perno passante, un attacco regolabile per l’ammortizzatore e tutte le caratteristiche del nostro telaio V3. Può essere riparata, rimessa a nuovo, riciclata e riverniciata. I clienti possono anche, se lo desiderano, scambiare forcella e ammortizzatore e convertire la Mini in una Murmur a escursione completa o addirittura scambiare i forcelloni per trasformarla in una Twist o in una Mega Murmur. Tutti i componenti necessari sono disponibili presso Starling.

La Mini Murmur sarà disponibile in tutto il mondo. I clienti possono ordinarla tramite Starling Cycles o attraverso uno dei nostri rivenditori. I rivenditori locali ci permettono di fornire maggiori certezze sui costi di importazione/tasse e sulla spedizione, spesso tengono biciclette demo locali e spesso hanno scorte, il che significa tempi di consegna ridotti. Le specifiche e i prezzi possono variare tra ciò che è disponibile presso Starling e i nostri vari rivenditori.

Geometria Starling Mini Murmur

Prezzi Starling Mini Murmur

Prezzo del telaio, senza ammortizzatore: 2.150 sterline

Prezzo del telaio, con ammortizzatore DT: 2.549 sterline

Prezzo bici completa, IVA inclusa: 7.650 sterline

Starling Cycles