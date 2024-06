Nuovi occhiali Fox Purevue

Fox presenta i suoi primi occhiali per caschi aperti, i Purevue.

[Comunicato stampa] Fox Racing lancia il nuovissimo Purevue, un occhiale specifico per mountain bike progettato per essere indossato con caschi aperti. Purevue è la maschera più traspirante e con la massima chiarezza del marchio, nonché il primo occhiale ad offrire la tecnologia delle lenti VIVID, che garantisce una visione ad alto contrasto in ambienti con scarsa illuminazione.







.

Purevue è una nuovissima soluzione di occhiali specifici per la MTB, con un design della montatura che ottimizza il flusso d’aria e fornisce un’eccezionale visione periferica e una calzata sicura.

“Come la maggior parte dei progetti di Fox, abbiamo affrontato gli occhiali specifici per il trail con una prospettiva unica, autentica per il nostro marchio. Purevue è nato dalla gravità e dalla preferenza del biker di indossare una maschera per una maggiore sicurezza e un campo visivo simile a quello di un casco integrale, ma è stato sviluppato specificamente per le esperienze di trail riding, compresa la salita. L’aumento del flusso d’aria, combinato con una vestibilità perfetta per un casco aperto come il nostro Speedframe, si traduce semplicemente in una maggiore sicurezza sulla bici“, ha dichiarato Ryan Van Noy, Senior Designer, Performance di Fox Racing.

Il modello Purevue VIVID offre una visione ad alto contrasto in ambienti con luce difficile, come la luce diffusa nei boschi, la nebbia del primo mattino nelle valli o in situazioni come il passaggio dall’ombra al sole pieno in velocità. Questa tecnologia blocca lo spettro di luce che crea condizioni di luce piatta, consentendo ai biker di leggere il terreno in modo più chiaro. VIVID sarà disponibile su tutte le ottiche Fox Racing, comprese le maschere Vue, Airspace e Main, nell’autunno/autunno 2024.

La maschera Purevue ha un prezzo di partenza di 119,99 euro e comprende una custodia per il trasporto, due lenti in policarbonato iniettato di qualità superiore (una trasparente e una grigia/nera, oro/nera specchiata o verde/50° anniversario) e diversi naselli per personalizzare la calzata. La maschera Purevue con tecnologia delle lenti VIVID costa 149,99 euro. Le lenti di ricambio (VIVID, Mirror/Gold, Grey e Clear) possono essere acquistate separatamente.

La maschera Purevue è disponibile su www.foxracing.com, presso i negozi Fox Racing e presso i rivenditori e i canali Fox Racing partecipanti a livello globale.