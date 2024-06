Nuovi mozzi OneUp Components

OneUp Components, famosa per i multitool integrati nelle pompette e nel tubo sterzo, introduce ora i suoi mozzi.







.

[Comunicato stampa] Abbastanza leggero per le gare di XC, ma sufficientemente robusto per le competizioni di enduro e per le biciclette elettriche. Il guscio del mozzo in alluminio 7075 con anello di trasmissione integrato è estremamente leggero e resistente. Il nostro design semplice del mozzo ha meno parti per ridurre il peso, aumentare l’affidabilità e rendere la manutenzione un gioco da ragazzi.

Dettagli mozzi OneUp Components

Spaziatura: boost nteriore e posteriore

Fori: 28 e 32

Ingaggio: 44 punti, 8,2 gradi

Peso anteriore: 142g

Peso posteriore: 220g

Colori: Nero, rosso, verde, blu, arancio, viola, grigio

Materiale: Alluminio 7075 T6

Opzioni del mozzo: XDr, Microspline, HG

Raggi: solo J-Bend

Tappi terminali: installazione senza attrezzi

Cuscinetti: anteriore – MR17287, posteriore 6902, ruota libera 6802

Guarnizione ruota libera in silicone Enduro

Ruota libera fornita con grasso Dumonde Pro-x

Attacco freno: solo IS 6 Bolt

I mozzi OneUp utilizzano un cricchetto da 44T (8,2 gradi di ingaggio) per trovare il miglior equilibrio tra prestazioni, valore e affidabilità. I cuscinetti Enduro™Steel ABEC 5, i cricchetti, gli assi e tutte le piccole parti sono disponibili direttamente da OneUp.

Prezzi e gamma

One Up Components