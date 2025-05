Canyon presenta il servizio Collect & Ride in Italia

Canyon presenta un nuovo servizio di consegna che unisce la comodità dell’acquisto online con il ritiro della bici perfettamente montata e regolata presso punti di assistenza autorizzati.





[Comunicato stampa]

Canyon presenta Collect & Ride in Italia, un servizio che colma il divario tra l’acquisto online e i punti vendita fisici offrendo un montaggio professionale e la comodità del ritiro presso negozi e officine partner di Canyon.

Da diversi anni Canyon collabora con una rete di officine e negozi di biciclette indipendenti per offrire ai propri clienti servizi di manutenzione e riparazione di alta qualità. Ora l’offerta si amplia: i clienti possono scegliere il proprio negozio preferito per il montaggio e la consegna della loro nuova bici Canyon.

A chi è rivolto il servizio Collect & Ride

Il servizio Collect & Ride di Canyon è pensato per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza d’acquisto online semplice e iniziare a pedalare subito dopo il ritiro della propria bicicletta.

Le biciclette Canyon vengono spedite in robuste scatole realizzate su misura per ogni modello, per garantirne la massima protezione. All’interno di queste scatole, chiamate bike guard, sono inclusi anche tutti gli strumenti e le istruzioni necessarie per il montaggio.

Sebbene l’assemblaggio sia semplice (la bici arriva già montata al 90%), per alcuni clienti meno esperti o anche per ciclisti esperti ma a corto di tempo o spazio, il montaggio può risultare complicato.

In poche parole, il servizio Collect & Ride è pensato per tutti.

Come funziona Collect & Ride?

I clienti che selezionano l’opzione di consegna Collect & Ride al momento dell’acquisto su Canyon.com o tramite l’App Canyon saranno assegnati a un punto di servizio nella loro zona. Canyon definisce questi partner come Authorized Service Partners (ASP) e Canyon Experience Partners (EXP).

I punti che offrono il servizio Collect & Ride si occupano di disimballare, montare e regolare le biciclette spedite da Canyon, consegnando al cliente ciò che desidera di più: la propria nuova bici, completa di manuali d’uso e strumenti per piccole regolazioni, pronta per essere pedalata.

Questo garantisce non solo un’esperienza semplice e senza preoccupazioni, ma migliora anche il processo per chi desidera ricevere la propria bici già pronta all’uso. Inoltre, Collect & Ride permette ai clienti di creare un legame personale sia con Canyon che con il negozio locale per future manutenzioni, rafforzando così la comunità ciclistica. Anche se molti dei nostri clienti apprezzano il nostro metodo di consegna semplice, efficiente ed economico, comprendiamo che non sia l’ideale per tutti. Per questo lanciamo questo nuovo servizio: Collect & Ride, già compatibile con oltre il 90% dei negozi di biciclette con cui collaboriamo. Abbiamo riscontrato che rappresenta un enorme vantaggio per i clienti che altrimenti non avrebbero scelto una bici Canyon. Questo servizio è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a supportare sia nuovi che attuali clienti, con il potenziale di rivoluzionare il modo in cui viene percepito l’acquisto online di biciclette. Tutto ruota attorno a semplificare l’esperienza digitale e aumentare la soddisfazione del cliente. Marcus Graeser, Direttore dei Servizi Terzi per Canyon Collect & Ride: la terza opzione di consegna di Canyon Collect & Ride è la terza modalità di consegna offerta da Canyon, accanto alla spedizione diretta al cliente e alla New Bike Day Experience, disponibile solo presso i Canyon Factory Service (CFS).