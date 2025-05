[First ride] Nuova Orbea Ralllon: Enduro e DH in una

La nuova Orbea Rallon è una bici completamente diversa rispetto al modello precedente, perché il telaio può venire usato sia per montare una mountain bike da downhill che una da enduro. Ha avuto un debutto fulminante in coppa del mondo lo scorso weekend, visto che Seagrave l’ha portata sul gradino più alto del podio femminile e Maes nella top ten maschile.

Siamo andati a provarla in anteprima in entrambe le configurazioni. Eccovi tutti i dettagli e le prime sensazioni di guida nel nostro video, dove spieghiamo anche come funziona il sistema Attitude Adjust e ci facciamo consigliare da Fox, presente all’evento, su come regolare le sospensioni.





Nuova Orbea Rallon Downhill

First Ride – Rallon DH

Focus sul setting con tecnico FOX

Test rimozione pesi dal Gravity Link

Nuova Orbea Rallon Enduro

First Ride – Rallon EN

Rallon EN ultimi aspetti tecnici

Conclusioni

Di seguito il comunicato con cui Orbea presenta la nuova Rallon e i prezzi.

Il legame di Orbea con la competizione è indiscutibile. In 185 anni di storia, il marchio è salito sul podio in discipline come ciclismo su strada, MTB, triathlon e, più recentemente, gravel. Per questo motivo, l’evoluzione naturale verso il downhill (DH), la Formula 1 della mountain bike, è un passo perfettamente coerente.

Una lunga esperienza nell’MTB, grandi successi nei campionati di Enduro con l’Orbea Enduro Team e un’innovazione continua attraverso OOLAB (Orbea Optimization Lab) hanno posto le basi per questo salto successivo. Dal 2022, Orbea partecipa alle competizioni DH, prima con Martin Maes su una Rallon unica a doppia corona, e più recentemente con una Wild.

Ora, Orbea presenta la sua bici più ambiziosa di sempre: la nuova Rallon DH. La macchina definitiva per la discesa, progettata dopo anni di sviluppo nei circuiti di gara ed esattamente la stessa bici che gareggia nelle Coppe del Mondo.

Orbea Rallon DH

Rallon DH è pronta per affrontare le discese più ripide e tecniche di qualsiasi tracciato di Coppa del Mondo, con 200 mm di sospensione anteriore e posteriore, pronta per i grandi drop e le alte velocità delle competizioni di massimo livello.

Rallon dà priorità alle prestazioni della sospensione in discesa, offrendo grande trazione e stabilità per godersi i tracciati DH più impegnativi. La cinematica regolata per ridurre il pedal kickback minimizza l’effetto della tensione della catena sulla sospensione. La posizione del perno posteriore disaccoppia le forze di frenata dal forcellone, riducendo l’impatto della frenata sulla sospensione.

La curva di leva progressiva-lineare offre una trazione migliore grazie a una sensibilità elevata sui piccoli urti, un supporto solido a metà corsa e una resistenza efficace ai fondocorsa nei grandi impatti. I rider possono regolare la curva di leverage di Rallon, scegliendo tra un 25% e un 30% di progressività a seconda del tracciato su cui stanno pedalando.

Una bici da downhill richiede una stabilità eccezionale per dare ai rider la massima fiducia su terreni ripidi e sconnessi. Abbassare il baricentro è fondamentale — ed è esattamente ciò che il sistema di sospensione GravityLink di Rallon offre. Posizionando l’ammortizzatore il più in basso possibile nel telaio, GravityLink sblocca una guida più stabile e piantata quando conta di più.

Abbassando l’ammortizzatore, Orbea è riuscita anche ad abbassare il tubo superiore che, combinato con un movimento centrale basso, porta il baricentro al livello più basso possibile — migliorando la stabilità e aumentando l’agilità in curva o quando la bici viene lanciata in aria. Il sistema GravityLink offre anche un’arma segreta: la possibilità di aggiungere peso al movimento centrale, un trucco utilizzato da molti meccanici di Coppa del Mondo. I rider possono aggiungere uno, due o tutti e tre i pesi (395 g, 95 g e 93 g) per aumentare la stabilità e l’aderenza al terreno. Oppure, per i tracciati che richiedono reazioni rapide e accelerazioni veloci, i pesi possono essere facilmente rimossi.

Anni di sviluppo e test della geometria di Rallon su tracciati di downhill hanno permesso a Orbea di perfezionarla. Ora, con più possibilità di regolazione che mai, i rider possono personalizzare la loro Rallon.

Rallon DH è disponibile esclusivamente in configurazione Mullet con il suo specifico GravityLink.

C’è una grande differenza tra una gara di downhill, un giro al bike park e una pedalata rilassata con gli amici. La regolabilità di Rallon vi aiuta a ottenere l’assetto perfetto, indipendentemente da dove vi porterà la giornata.

Progressività dell’ammortizzatore: Regola la progressività di circa il 5%, passando dal 25% al 30%, utilizzando il flip chip nel sistema GravityLink.

Regolazione dell’angolo di sterzo: Modifica l’angolo di sterzo di +/- 0,75º utilizzando la calotta offset.

Movimento centrale con peso regolabile: Aumenta la stabilità aggiungendo peso al movimento centrale. Basta fissare uno o tutti i pesi inclusi (93 g, 95 g e 395 g) ai fori filettati nel GravityLink.

Conosci meglio di chiunque altro il tuo stile di guida, per questo motivo ci sono molte opzioni per adattare Rallon a te già durante il processo di acquisto.

Lunghezza dei foderi: Orbea offre la possibilità di scegliere la lunghezza dei foderi: 442 mm per una guida più divertente e giocosa oppure 450 mm per la massima stabilità ad alta velocità. Nei test, Orbea ha scoperto che la lunghezza dei foderi preferita dai rider dipende dal loro stile di guida, non dalla misura del telaio. Per questo motivo, Orbea lascia la scelta al rider, invece di modificare la lunghezza dei foderi a seconda della taglia del telaio. Questo è possibile perché tutte le loro bici sono costruite, verniciate e spedite direttamente dalla sede centrale nei Paesi Baschi, in Spagna.

I cavi sono completamente guidati all’interno del telaio di Rallon, eliminando i rumori e facilitando la sostituzione durante la manutenzione.

Rallon è dotata di un nuovo proteggi fodero in gomma morbida con cavità interne che assorbono meglio i colpi della catena e riducono il rumore.

I componenti sono selezionati per resistere alle difficili condizioni di una bici da DH e offrire sicurezza in ogni situazione.

Come standard su gran parte della gamma MTB di Orbea, Rallon è equipaggiata con il multitool FLP, l’ampio vano di stoccaggio LOCKR, cuscinetti sigillati e la protezione del telaio in vinile Second Skin.

Mentre molti team corrono su biciclette che il pubblico non può acquistare, con Orbea puoi avere la stessa Rallon utilizzata dal team professionale Orbea FMD Racing – The Gravity Cooperative. Inoltre, Orbea offre il suo programma MyO, leader nel settore, che permette ai rider di configurare la propria Rallon in base alle loro esigenze, oltre a progettare lo schema di colori. Sono disponibili anche tre combinazioni di colori: Aloha Green-Fantasy Purple Carbon View (lucido), White Chic-Diamond Black (lucido), Nickel (opaco)-Nickel Chrome (lucido).

Orbea Rallon Enduro

Orbea offre anche una versione Enduro di Rallon, che utilizza lo stesso telaio, con una sospensione attiva e sensibile e un baricentro basso per offrire una stabilità, una precisione e un controllo impareggiabili alle alte velocità in gara. E poiché non esistono due tracciati — né rider — uguali, Rallon offre un livello di regolazione senza pari, permettendoti di ottimizzare le prestazioni per ogni uscita.

Una forcella da 180 mm abbinata a 170 mm di escursione posteriore è sufficiente per assorbire i colpi più grandi nel bike park o per affrontare i trail più estremi senza sacrificare l’agilità di Rallon.

Sospensione Attiva e Sensibile: Rallon è costruita per eccellere in discesa. Tutto inizia con una cinematica delle sospensioni progettata per essere il più attiva possibile, reagendo in modo fluido anche ai piccoli urti. Questo è essenziale per garantire il massimo grip, controllo e assorbimento sui sentieri più difficili ad alta velocità.

Ottimizzata per ammortizzatori elettronici: Questo design delle sospensioni è stato sviluppato per sfruttare al massimo gli ultimi ammortizzatori elettronici. Tradizionalmente, migliorare una bici in discesa significava sacrificare l’efficienza in salita; una sospensione attiva è ottima in discesa ma inefficiente in salita. Gli ammortizzatori elettronici eliminano questo compromesso, irrigidendosi quando è necessaria più efficienza. Progettare le sospensioni di Rallon con questa idea fin dall’inizio significa che con Rallon puoi davvero avere il meglio di entrambi i mondi.

Steep ‘n’ Deep: Ora ancora più profondo e abbinato a uno standover estremamente basso. Più spazio per muoversi significa più controllo, e più controllo significa più velocità. Quasi tutti i rider potranno utilizzare un reggisella telescopico da 240 mm, indipendentemente dalla taglia del telaio.

Attitude Adjust: regola la tua guida con una capacità di regolazione senza pari per ogni tracciato

Progressività dell’ammortizzatore: modifica la progressività di circa il 5%, passando dal 22,5% al 27,5%.

High e Low: passa tra le impostazioni High e Low utilizzando il flip chip nel sistema GravityLink. Questa regolazione cambia l’angolo di sterzo di 0,5º e modifica l’altezza del movimento centrale di 7 mm.

Regolazione dell’angolo di sterzo: modifica l’angolo di sterzo di +/- 0,75º con le calotte offset.

Movimento centrale con peso regolabile: aggiungi peso al movimento centrale per aumentare la stabilità. È disponibile un peso da 553 g.

Rallon è disponibile sia in configurazione mullet che in versione 29″ completa, semplicemente cambiando il GravityLink. Seleziona una 27,5″ per una guida più agile o una 29″ per la massima velocità.

Gamma e prezzi Orbea Rallon

Rallon è disponibile in 4 taglie di telaio (S, M, L, XL) e in 4 modelli: Rallon D LTD è la nostra arma da Downhill, mentre Rallon E-LTD, Rallon E-Team e Rallon E-10 sono tra le bici da enduro più capaci sul mercato.

