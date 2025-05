Dolomiti Paganella Bike: apertura 2025 e nuovo Duel Trail

Arriva la quarta edizione della festa di apertura della Dolomiti Paganella Bike. Ecco tutti i dettagli ed il video di come è andata lo scorso anno.

[Comunicato stampa] Paganella Bike Park alza il livello! La bike area offre già uno dei network di trail più estesi d’Europa – e per il Paganella Bike Opening 2025 ne arriva un altro: il nuovissimo Duel Trail. In più, la quarta edizione porta con sé una line-up musicale ancora più ricca, una proposta food potenziata, una nuova location per il basecamp e un giorno extra di evento: lunedì 2 giugno!





A partire dal 12 aprile, stanno aprendo i trail di Paganella Bike, con nuove sezioni disponibili ogni settimana – fino al grande giorno del 30 maggio con il Paganella Bike Opening! Con oltre 80 chilometri di trail, questa bike area soddisfa tutti gli appassionati di MTB. Aspettati singletrail epici e flow line perfette a perdita d’occhio. Il grande highlight del 2025: il nuovo Duel Trail nella Andalo Zone – il trail più lungo del resort. Verrà ufficialmente inaugurato e celebrato sabato 31 maggio.

NOVITÀ di quest’anno è la location del BASECAMP, il punto focale dell’evento, che ospiterà i brand espositori, il main stage e una gustosa varietà di food truck. L’area Rindole si trova a pochi metri sopra il paese di Andalo – proprio all’incrocio tra le cabinovie Andalo–Doss Pela e Laghet–Prati di Gaggia – praticamente dove finisce il popolare trail Willy Wonka.

Al BASECAMP troverai brand come Crankbrothers, DHaRCO, Endura, Julbo, Muc-Off, Pirelli, POC, Shakende Tattoo e molti altri. Potrai testare le bici di Merida e Thok, e dare un’occhiata alla nuovissima piattaforma di bici usate bikeflip.com. Hai una bici usata da vendere? Portala all’Opening – Bikeflip ti aiuterà a metterla in vendita direttamente sul posto!

Ovviamente non sarebbe un vero BASECAMP senza un pò di good vibes: i brand organizzeranno giochi, concorsi a premi e un sacco di attività. E come ciliegina sulla torta, abbiamo invitato Andrea Maranelli e i suoi amici con il loro show trial & BMX da brividi – non perdertelo!

Quando il sole tramonta dietro le montagne, i DJ set accompagneranno la serata fino alla più potente line-up musicale nella storia del Paganella Bike Opening: Veeble dall’Italia, Tasheeno dall’Austria, Los Justicieros dalla Spagna e Afrodream dal Senegal – & molti altri! Nessuno resterà fermo quando la festa prenderà vita. Trovi la line-up completa e il programma di concerti e DJ set nella pagina ufficiale dell’Opening.

E sì, la musica farà parte anche dell’esperienza trail: la Red Bull DJ Car comparirà in diverse location del DP Bike Resort, da Fai ad Andalo fino a Molveno – portando i beat direttamente sulle tue discese.

Programma completo qui.

E come sempre, il meglio lo teniamo per la fine: prolunga il tuo Opening fino a lunedì 2 giugno! Grazie alla festa della Repubblica, ci saranno altri due concerti domenica sera e un’altra giornata intera di divertimento lunedì per concludere l’evento con stile.

Infine, i fan della vanlife possono prenotare uno spazio nel campeggio proprio accanto all’area festival – cerca online Rindole Camping. Posti limitati, riserva subito il tuo spazio!