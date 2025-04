Il futuro della MTB: i risultati del sondaggio

Più di 2100 biker hanno risposto al nostro sondaggio, indetto insieme a Dolomiti Paganella Bike ad inizio marzo. Dopo 20 giorni in cui è stato attivo su questo sito e su Ebike Mag, ci siamo lasciati del tempo per aggregare i risultati in maniera intellegibile e soprattutto filtrare le 2100 risposte aperte all’ultima domanda. Ecco cosa è saltato fuori, mettetevi comodi e fateci sapere cosa ne pensate.

Il sondaggio

Maschio o femmina?

Età

Provenienza geografica

Quante volte vai in MTB?

Quale bici hai?

Quanto sei bravo in MTB?

Quale tipo di trail preferisci?

Opinioni varie

Quante volte fai un viaggio in MTB?

Quanto dura il tuo viaggio in MTB?

Come scegli il posto dove andare in MTB?

Quali sono le tue 3 destinazioni preferite per andare in MTB?

Quali sono le tue 3 destinazioni preferite per andare in Ebike?

Quale infrastruttura vuoi vedere più spesso?

Come giudichi i prezzi delle MTB?

Comprerai una nuova MTB nei prossimi 12 mesi?

Quale bici intendi acquistare?

Quanto spenderesti per una nuova MTB?