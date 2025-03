Fox usa il Koroyd per le nuove ginocchiere Enduro Pro

Il Koroyd è un materiale che abbiamo già visto in alcuni caschi, come quelli di Smith. Ora Fox usa il Koroid per le nuove ginocchiere Enduro Pro.

[Comunicato stampa] KOROYD, leader mondiale nella protezione avanzata dagli impatti, è orgogliosa di annunciare di essere stata scelta da FOX come partner per la protezione delle nuovissime ginocchiere Fox Enduro Pro. Insieme, i due marchi hanno stabilito un nuovo punto di riferimento per gli standard di protezione dei biker, con un’attenzione particolare alla protezione ottimizzata per il movimento. “Quando hanno lavorato con FOX, erano determinati a risolvere le principali preoccupazioni che i biker avevano con le protezioni esistenti, vale a dire il disagio che molti biker conoscono fin troppo bene”, ha dichiarato James Rogers, New Product Development Manager di KOROYD.





“Utilizzando la tecnologia di KOROYD per il comfort e l’impatto, FOX ha sviluppato una soluzione rivoluzionaria destinata a ridefinire gli standard di protezione. “KOROYD sta elevando la protezione dei biker grazie al comfort e al design incentrato sull’essere umano. Questa collaborazione esemplifica come una tecnologia di protezione innovativa possa migliorare l’esperienza e aiutare i biker a superare i propri limiti senza distrazioni”.

Comfort First MTB Protection System

Struttura Auxetica Brevettata – Il sorprendente design verde di KOROYD si adatta alla cinematica naturale del ginocchio del ciclista durante ogni pedalata.

Elastomero personalizzato – Realizzate con una formula avanzata di polimeri TPE, queste ginocchiere sono ultra-morbide, resistenti e performanti a tutte le temperature.

A basso profilo – Niente piastre ingombranti, niente bordi rigidi: solo protezioni senza cuciture e aerodinamiche, meno ingombranti delle protezioni tradizionali.

Traspiranti – Con una traspirabilità migliorata fino al 20% rispetto alla concorrenza, queste protezioni a celle aperte sono in grado di garantire un’ottima traspirabilità.

Prezzo: 99.99€

Fox Racing