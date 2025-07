Ghiaioni e laghi dolomitici

La sera tardi e il mattino presto sono i momenti migliori per godersi la montagna, specialmente in posto che soffrono di un alta affluenza turistica, per questo motivo io Mery e amici decidiamo di farci un avventura di due giorni, bivaccando in tenda, nelle Dolomiti. La seconda giornata è stata un p’ esplorativa e non è andata proprio secondo i piani.

Cosa indosso





– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle

Mountain bike

– Merida One Sixty

I miei componenti sulla MTB

– Sospensioni e ruote DT Swiss

– Pedali, manubrio, manopole e attacco manubrio Leatt

– Gomme Schwalbe