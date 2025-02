Ivan il Russo

Non si vedono molti video dalla Russia, men che mai in un periodo dove neanche le bici arrivano oltre le sanzioni per la guerra di invasione russa in Ucraina. Eppure, Ivan Makushev è riuscito a chiudere un trick mai fatto prima su una 26″, un Stanley Flip Bar-Twist.

A causa dell’attuale situazione politica, per i professionisti come Makushev è diventato più difficile ottenere il materiale necessario. Ora utilizza un telaio del produttore russo Tony Step Bikes: “Abbiamo sviluppato insieme il telaio chiamato Sokol due anni fa e ora è venduto in numero limitato”. Le pedivelle provengono dal produttore russo Neutrino Components, i cerchi in carbonio da Dautov Bros. e il cockpit dal produttore canadese Chromag. “È diventato difficile ottenere pezzi di ricambio dall’estero. Siamo costretti a farlo in modo indiretto, passando per altri Paesi”, dice, dando uno spaccato della vita quotidiana di un biker professionista russo. Tra l’altro, nello Stanley Flip Bar Twist del video di Makushev, si sente che due raggi si sono rotti durante l’atterraggio.







