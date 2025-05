La Canyon Sender adesso ha l’infulcro alto

Canyon presenta la nuova Sender CFR: la bici da DH del marchio tedesco ha adesso l’infulcro alto.

[Comunicato stampa] La nuova Sender CFR è molto più di una semplice bici da discesa a tutta velocità. È una dichiarazione. È un’intenzione messa in moto. Innumerevoli ore passate a prototipare, testare, prototipare ancora, perfezionare e cercare ogni frazione di secondo in più, da giocarsi nel tempo che intercorre tra l’ultimo bip al cancelletto di partenza e il momento in cui le gomme toccano la linea del traguardo.





Canyon ha deciso di costruire la bici da DH più veloce del pianeta. Una bici in grado di vincere le gare di Coppa del Mondo. Ed è proprio quello che è successo. Cosa c’è di nuovo? Praticamente tutto. Scaviamo nei dettagli.

Lezione 1: caccia alla trazione

Il cambiamento più importante rispetto al precedente Sender è il nuovo design a perno alto con ruota folle e un’escursione di 200 mm per sfruttare i vantaggi di trazione e stabilità di un asse arretrato e offrire un’aderenza pazzesca nei giardini rocciosi e nei terreni più tecnici.

Il tutto accompagnato da una cinematica raffinata che riduce al minimo il contraccolpo sul pedale e offre un’eccellente sensibilità ai piccoli urti, per migliorare ulteriormente la trazione in qualsiasi condizione.

Il Sender CFR mantiene un baricentro basso, centralizzando la massa in modo da migliorare l’inserimento in curva e la reattività agli input del pilota. Inoltre, offre un comportamento antiribaltamento di tutto rispetto. Il 130% di anti-risalita, in questo caso, stabilizza il peso del pilota in modo più uniforme tra le ruote anteriori e posteriori durante la frenata, mentre il perno alto mantiene la sospensione reattiva ed esente da impaccamenti nelle curve più difficili, per mantenere una trazione in frenata di livello agonistico.

La progressività e l’anti-squat incorporati nel design forniscono sostegno e stabilità a metà corsa dell’ammortizzatore a spirale, il che equivale a un comportamento prevedibile e reattivo durante i pompaggi e i salti. Inoltre, il rapporto di leva facilmente regolabile dell’ammortizzatore consente ai ciclisti di adattare la quantità di rampa allo stile o alle condizioni.

Lezione 2: la forma della velocità

Lungo, basso, elegante, realizzato in fibra di carbonio e blindato a vita. Il nuovo telaio Sender CFR è uno studio sul design orientato alle prestazioni.

Il leveraggio e il posizionamento degli ammortizzatori mantengono il peso basso e centrato. Tutte le regolazioni sono integrate direttamente in punti rigidi del telaio, senza la necessità di interfacce secondarie, mantenendo l’integrità del telaio, la resistenza alla flessione e la longevità. Grazie alla costruzione interamente in fibra di carbonio, la Sender CFR è precisa nella guida e incredibilmente robusta.

La tecnologia HIT rinforzata con polimeri di Canyon, sperimentata per la prima volta sulla Stitch CFR Trial, viene impiegata nel tubo obliquo per garantire una resistenza superiore agli impatti. L’armatura è ulteriormente migliorata dai parafanghi posteriori in polimero, dalla protezione del tubo obliquo e dalla piastra paramotore.

Lezione 3: la geometria e l’alchimia della maneggevolezza

La stabilità in velocità e la reattività non sono sempre facili da gestire, ma questi due attributi sono fondamentali su una bici da DH. La Sender CFR impiega una piattaforma a cefalo su tutta la linea: ruota posteriore da 27,5“ e anteriore da 29”. La ruota posteriore più piccola permette di ottenere la reattività e la manovrabilità che i rider desiderano, mentre l’anteriore più grande mantiene la stabilità e il controllo necessari.

Rispetto alla precedente Sender, la nuova versione allunga il reach di 8 mm in tutte le taglie e aumenta progressivamente lo stack: è più alto di 9 mm nella taglia piccola e di 4 mm nella XL. L’angolo di sterzo è di 62,7 gradi nella regolazione bassa del BB, di 63 gradi nella regolazione alta. L’impostazione del BB basso pone il movimento centrale a 347 mm e a 352 m in quella alta. Stabile, ma reattiva. Pronta a lavorare ovunque.

Lezione 4: l’assetto perfetto

L’obiettivo della Sender CFR era quello di realizzare la bicicletta più veloce per qualsiasi percorso. La Sender CFR mantiene questa promessa partendo da un pacchetto incredibilmente composto e pronto per la gara, per poi fornire regolazioni sufficienti a consentire ai ciclisti di mettere a punto i dettagli.

Le tarature personalizzate degli ammortizzatori RockShox e Fox completano la cinematica delle sospensioni Canyon, fornendo un eccellente supporto allo smorzamento per il pompaggio e la ricerca della velocità, pur rimanendo sufficientemente morbide e reattive in tutte le condizioni.

L’attacco superiore dell’ammortizzatore consente di regolare il tasso di leva. 32,7% per una sospensione più lineare e morbida, o 37% per una maggiore rampa per assorbire i colpi più forti sui percorsi più impegnativi.

Il flip chip per l’altezza del BB offre una regolazione di +/- 5 mm per consentire ai ciclisti di scegliere tra un assetto super ribassato o una maggiore distanza e un comportamento più reattivo.

Le coppette di regolazione del reach nel tubo sterzo offrono +/- 8 mm di regolazione in avanti/indietro per ottimizzare il reach in base alle preferenze del ciclista e regolare la sensazione dell’avantreno in base alle diverse piste o condizioni.

Lo stabilizzatore di sterzo KIS di Canyon è di serie e migliora la stabilità in tutte le condizioni. Completamente regolabile, può essere regolato in base alle preferenze del pilota e adattato per domare anche i tracciati più movimentati. Per i piloti che preferiscono una sensazione più tradizionale, può anche essere rimosso rapidamente e facilmente, sostituito da una piastra di copertura ordinata per un look pulito.

“Questa bici è il risultato della nostra decennale ossessione per le gare di downhill. Canyon ha trascorso ore e ore a fare ricerche, a costruire prototipi e a testarli con noi. Questo processo rigoroso, che ha incluso lo sviluppo del nostro impianto di prova per muli, è stato fondamentale per scoprire le chiare indicazioni delle nostre esigenze e per sviluppare la bici più veloce in discesa“.

– Fabien Barel, mentore del team Canyon CLLCTV

Lezione 5: Le piccole cose che contano

Certo, la Sender CFR è una bici da corsa di alto livello, progettata e dedicata a fornire prestazioni da podio in Coppa del Mondo ai migliori e più esigenti corridori del pianeta, ma è anche progettata per offrire una vita di utilizzo affidabile ai privati e ai corridori che non hanno a disposizione un camion del team o un meccanico di fabbrica. In ogni caso, la facilità di manutenzione è una caratteristica fondamentale.

La viteria dei perni e le guarnizioni dei cuscinetti sono facilmente sostituibili, gli inserti filettati sono utilizzati dove possibile e le teste dei bulloni sono facilmente accessibili per la manutenzione.

Il telaio è completamente blindato dove serve ed è dotato di parafanghi integrati che tengono lontano il fango dalle parti critiche del leveraggio anche nelle condizioni più brutali.

Le protezioni del fodero e del tubo sella attenuano qualsiasi potenziale schiaffo della catena e mantengono la bicicletta silenziosa e fluida anche sui percorsi più impegnativi.

Il passaggio dei cavi è completamente guidato internamente, per garantire un funzionamento silenzioso e rendere efficiente e semplice la sostituzione di cavi e tubi.

Il triangolo posteriore è in controtendenza rispetto alla spaziatura ultra larga ed è invece costruito con una spaziatura 148×12. Questo non solo ci permette di utilizzare un triangolo posteriore più stretto e compatto, con minori possibilità di sfregamento del tallone e di impuntamenti del telaio, ma consente ai ciclisti di accedere più facilmente a più ruote in caso di necessità. Avete danneggiato una ruota in allenamento? Una ruota da enduro si inserisce al suo posto e riporta i corridori in pista più velocemente.

Specifiche: Privateer Value o Full Send

Sono disponibili due modelli di Sender CFR. Uno offre velocità di livello professionale senza il prezzo che svuota le tasche. Offre un’enorme quantità di prestazioni in una proposta di alto valore e ha il tipo di affidabilità che lo rende la scelta perfetta per i corridori privati. Questo è il Sender CFR Underdog standard. Non lesina dove serve: con una forcella Fox 40, un ammortizzatore Fox DHX2 Performance e freni SRAM Maven Bronze, fa sul serio.

Poi c’è il Sender CFR Team. Tutti i campanelli, tutti i fischietti. Questa è la bici che ha portato Troy Brosnan sul gradino più alto di Mont-Sainte-Anne. Forcella RockShox Boxxer Ultimate, ammortizzatore Vivid Coil Ultimate, freni SRAM Maven Silver e trasmissione X01 Dh. Non si è badato a spese: questa è la versione di serie.

La Sender CFR Underdog è disponibile a 4499 € e la versione Sender CFR Team a 5999 €.

Montaggi sul sito Canyon.