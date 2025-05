Montaggio epico per bici epica

È arrivata la bici per i giri epici del 2025: un’Orbea Occam LT montata custom con della componentistica veramente interessante. La presentazione è lunga, ma ho delle chicche che meritano di essere viste, a cominciare dalle sospensioni Suntour e dalla pellicola protettiva Chamaleon Skin. Per questo motivo ho suddiviso il video in capitoli:

Intro

Spiegazione tecnica delle sospensioni

Unboxing

Come installare Chamaleon Skins

Installazione forcella

Pillole di personalizzazione del cockpit

Focus sul nuovo ammortizzatore

Come fare manutenzione al telescopico Crank Brothers

Quale sella ho scelto

Joystick YEP

Cosa nascondo nel manubrio?

SOS Toolkit integrato

Quali pastiglie dei freni utilizzerò

Cosa nascondo nel tubo obliquo?!

Scelta dei pneumatici

Pillole di meccanica: installazione semplice dei pneumatici

LA NUOVA BICI!

RITO FINALE – La pesa!