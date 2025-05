[Test] Forcella Öhlins RFX36 m.3

Subito dopo la presentazione della Öhlins RXF36 m.3 ce ne è arrivata una da testare. È stata montata sulla Orbea Occam LT, ha 160mm di escursione, è dotata di uno chassis completamente nuovo costruito attorno alla tecnologia TTX18 delle forcelle da DH usate da Loic Bruni e presenta una maggiore sovrapposizione delle boccole interne. Quest’ultima caratteristica la troviamo anche sulla nuova Fox 36 che vi ho presentato qualche settimana fa ed è secondo me una miglioria che ne aumenta decisamente le prestazioni in frenata e sul ripido, perché le boccole scorrono meglio, visto che flettono di meno grazie alla loro maggiore distanza.

Caratteristiche tecniche

Tecnologia Öhlins TTX

Escursione 140-160 mm (170 per 27,5″)

Molla ad aria contenuta in una cartuccia che può venire sostituita con una molla classica

Offset da 38, 44 e 51 mm

Dimensioni ruota 29” e 27,5”

Omologato eMTB

Asse flottante 15×110

Peso rilevato con cannotto tagliato a 19cm; 2060 g (con bulloni + asse)

Prezzo: 1.520€

Öhlins





La molla ad aria della RXF36 utilizza una doppia camera positiva, con le due sovrapposte e un pistone flottante che le separa. La camera secondaria, chiamata “ramp up”, regolabile separatamente con la valvola posta sotto il fodero destro, ha una pressione sostanzialmente più alta di quella principale ed entra in gioco solo quando la pressione nella camera principale è pari a quella della camera ramp up. A questo punto, il pistone che separa le due camere entra in gioco mentre la forcella si comprime ulteriormente, combinando di fatto le due camere in un’unica camera di volume superiore. L’idea è quella di far salire la progressività della forcella più rapidamente di quanto farebbe un design convenzionale a camera singola positiva nella parte centrale della corsa per aumentare il sostegno, senza continuare a farlo in modo aggressivo nella parte più profonda della corsa. Variando le pressioni relative nelle due camere, si può cambiare il punto di inflessione nella corsa, modificando così la forma della curva della molla in modi che non sono possibili con una disposizione dei distanziali di volume (i token) più convenzionale.

Rispetto al modello precedente m.2, Öhlins ha modificato la configurazione predefinita della molla rimuovendo il distanziale a volume negativo e aggiungendo un distanziale della camera principale più grande per modificare la curva complessiva della molla nella configurazione di serie, ma il gruppo della molla è per il resto lo stesso (e si può passare da una forcella m.2 alle specifiche m.3 o viceversa scambiando i distanziali).

Il damper a doppio tubo TTX18 di Öhlins, da tempo in uso, viene riproposto anche sulla RXF36 m.3. Ha la regolazione della compressione alle alte e basse velocità, e quella del ritorno. Le alte velocità vengono regolate tramite il pomello esterno con 3 click, che funge anche da lockout completo nella sua posizione tutta chiusa, mentre quelle alle basse hanno 16 click azionabili del pomello blu.

Öhlins RFX36 m.3 sul campo

La Öhlins RFX36 m.3 ha preso il posto di una Fox 36 Grip X ed è arrivata in un periodo in cui stavo testando anche la nuova Fox 36 X2. L’asticella con cui misurarsi era dunque molto alta, ma la forcella svedese non ha deluso, anzi. Supersensibile ad inizio corsa, come da tradizione Öhlins, quello che mi ha veramente sorpreso è stato quanto fosse sostenuta, grazie alla camera di ramp up che avevo regolato esattamente secondo la tabella presente sul fodero. Ho regolato il sag sul 20%, cioé a metà del range consigliato da Öhlins (15-25%).

Questo vuol dire che sul ripido e in frenata mi sono trovato ancora alto nel travel, senza quell’affondamento fastidioso a metà corsa che avevo trovato sulla RFX34 m.2 e che mi aveva costretto a bocciarla. Bisogna anche dire che la Öhlins RFX36 m.3 non usa i token per regolare la progressività, e che il funzionamento della doppia camera è ottimo perché offre una grande sensibilità anche quando si usa gran parte dell’escursione.

La levetta nera di lockout viene comoda sulle salite in asfalto, anche se preferirei una regolazione più precisa della compressione alle alte velocità perché, alla fine, su una forcella di questo tipo si può anche fare a meno del lockout. Al contrario, la regolazione della compressione alle basse è molto precisa ed efficace.

Per gli scettici della doppia camera ad aria che si trova nel fodero destro, va detto che non si tratta di una camera negativa e di una positiva come in passato (non mi ricordo più in quale edizione della RFX36), cosa che ne complicava la regolazione. È semplicemente una camera ad alta pressione che entra in gioco quando la forcella affonda, come ho spiegato più in su nell’articolo, quindi la si può regolare indipendentemente dalla positiva per trovare la configurazione più ideale. Per esempio, se uno tende ad usare poca corsa, basterà togliere un po’ d’aria dalla valvola posta sotto il fodero destro, senza andare a toccare la camera principale.

Trovo che le indicazioni di fabbrica siano già molto buone, anche se molto “sportive”, nel senso che solo quando si prendono grandi impatti ci si avvicina alla fine della corsa. La cosa positiva, come già detto, è che non si sente il bisogno di usare tutta la corsa ad ogni costo, grazie al comportamento costante della molla ad aria.

Ribadisco che l’idea di distanziare di più le boccole beneficia la scorrevolezza della forcella soprattutto quando si frena o in un tratto ripido, quando il peso è caricato sull’anteriore. Una soluzione che sta facendo il giro dei produttori di sospensioni.

Non so chi monti un disco da 180mm su una forcella del genere, ma se ce ne fosse bisogno, è possibile.

Conclusioni

Se cercate una forcella da all mountain/trail riding sensibile, sostenuta e facile da regolare, la nuova Öhlins RXF36 m.3 fa per voi. La ruota anteriore sta letteralmente incollata al terreno, mangiandosi via piccole e grandi asperità senza battere ciglio. Inoltre la camera di ramp up permette una regolazione di fino della curva di progressione che non potrà non piacervi, senza bisogno dei token. Una bella lotta con la nuova Fox 36, anche per chi ha il prezzo più alto.

