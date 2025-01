Öhlins presenta la nuova forcella da trail/all mountain RXF36 m.3

[Comunicato stampa] La nuova Öhlins RXF36 m.3 è dotata di uno chassis completamente nuovo costruito attorno alla tecnologia TTX18, vincente in gara, utilizzata nella forcella DH38 Race Fork di Loic Bruni, campione di Coppa del Mondo di Downhill 2024. Questa tecnologia è stata adattata per offrire la rinomata trazione e il controllo di alto livello sui percorsi più impegnativi. Abbinata al nuovo chassis, la forcella offre un comportamento ultra-sensibile sulle piccole asperità, mantenendo la precisione di guida e la maneggevolezza prevedibile tipiche di Öhlins, a prescindere da quanto a lungo o intensamente venga spinta.







La RXF36 m.3 presenta una maggiore sovrapposizione delle boccole interne e una configurazione ottimizzata per un’escursione di 140-160 mm sulle ruote da 29“ (fino a 170 mm per le ruote da 27,5”), oltre a un offset della corona di 38, 44 e 51 mm. Grazie alle impostazioni aggiornate e alla riduzione dell’attrito, la forcella offre una migliore sensibilità per una maggiore trazione e un maggiore comfort per conquistare qualsiasi percorso.

La forcella RXF36 m.3 è la scelta perfetta per i trail rider orientati alle prestazioni. La gamma di regolazione è progettata specificamente per i percorsi più impegnativi e offre 16 scatti di compressione a bassa velocità, 3 scatti di compressione ad alta velocità e 16 scatti di regolazione del ritorno. Presenta il design dell’asse flottante di Öhlins per ridurre al minimo l’attrito e pesa 2050 g (compresi bulloni e asse). La molla ad aria è a cartuccia e può essere facilmente sostituita con una a molla, se lo si desidera.

Caratteristiche tecniche