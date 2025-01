Come molti di voi avranno visto dal video di Capodanno, da quest’anno mi muoverò per i monti con bici Merida. Dopo aver provato la One Sixty, in questi giorni sono in sella alla One Forty, ma il dubbio rimane: quale scelgo?

Traccia GPS del giro.







Cosa indosso

– Jersey manica lunga Mons Royale

– Jersey manica corta Mons Royale

– Pantaloni Mons Royale

– Fondello

– Calze Mons Royale

– Casco Uvex Renegade

– Occhiali Uvex Sportstyle