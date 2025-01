Jolanda Neff corre per Cannondale

Lasciato il team Trek, Jolanda Neff si accasa presso il Cannondale Factory Racing, dove avrà come compagni di squadra Charlie Aldridge, Ana Santos, Cole Punchard e Luca Martin.

[Comunicato stampa] Basandosi sui risultati incredibili e sull’energia della scorsa stagione, Cannondale Factory Racing (CFR) inizia il 2025 con una nuova entusiasmante formazione tra cui, nomi blasonati e talenti freschi: Charlie Aldridge, Jolanda Neff, Ana Santos, Cole Punchard e Luca Martin.







.

La stella emergente della squadra maschile elite, Charlie Aldridge, ha già raggiunto due podi in Coppa del Mondo; ha ottenuto la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di Short Track, ha terminato quarto nel XC e si è piazzato ottavo al suo debutto olimpico ai Giochi di Parigi.

Il missile scozzese si unisce alla leggenda del ciclismo XC, Jolanda Neff. Con 13 vittorie in Coppa del Mondo XCO, sei campionati svizzeri, quattro titoli europei, tre titoli generali di Coppa del Mondo, un Campionato del Mondo e una medaglia d’oro olimpica di Tokyo, l’iconica ciclista svizzera è più famosa del Toblerone e porta una enorme quantità di esperienza e conoscenza delle gare alla famiglia CFR.

Siamo anche entusiasti di dare il benvenuto ad Ana Santos, la nuova forza emergente del XC portoghese. Con la potenza di un’onda di Nazaré e l’abilità di chi la cavalca, Ana ha raggiunto numerosi podi nella categoria Under 23 nel circuito di Coppa del Mondo, oltre a campionati nazionali portoghesi in XC, Gravel e Ciclocross. Resta sintonizzato, poiché Ana sicuramente ci impressionerà nella sua prima stagione da elite.

Il campione nazionale canadese Under 23 e vincitore della Coppa del Mondo Under 23 XCO di Lake Placid, Cole Punchard, è un altro nuovo membro della squadra che si distingue per il suo peso. Cole combina la determinazione canadese con una potenza esplosiva e uno stile fluido, rendendolo un ciclista da tenere d’occhio nel 2025.

E, ultimo ma non meno importante, diamo il benvenuto al fenomeno francese e attuale campione del mondo Under 23, Luca Martin. La velocità sfacciata di Luca e la sua calma gli hanno fruttato risultati formidabili e si è guadagnato il rispetto nel circuito di Coppa del Mondo. Con una maglia arcobaleno e numerosi podi nella Coppa del Mondo Under 23 già al suo attivo, Luca è pronto ad affrontare la competiziona più granda della sua vita con il team CFR.

CFR è orgogliosa di essere una piattaforma di lancio per talenti emergenti, con una reputazione per supportare giovani atleti a diventare campioni e nomi riconosciuti nel ciclismo mountain. La squadra, di proprietà di Cannondale, ha formato sette campioni del mondo, di cui cinque negli ultimi 18 mesi.

Con l’arrivo di Jolanda, la squadra acquisisce una nuova dimensione quest’anno. La struttura di prestazioni pionieristica sviluppata dal capo squadra, Phil Dixon, ora supporta Jolanda nel prossimo capitolo della sua carriera. CFR è stata la prima squadra di ciclismo XC ad avere sia un direttore delle prestazioni dedicato che un allenatore tecnico interno. Questo modello di coaching/mentoring rimane centrale nella missione di CFR di aiutare atleti di tutti i background e livelli di esperienza a raggiungere il loro massimo.