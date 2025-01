Orbea entra nel DH con il team FMD

Orbea presenta la sua prima squadra di downhill, andando a collaborare con il team FMD che fino alla scorsa stagione correva per Canyon.

[Comunicato stampa] Siamo lieti di annunciare l’unione di Orbea e FMD Racing, un’alleanza nata da una visione condivisa che va oltre la sponsorizzazione tradizionale. Questa collaborazione combina l’eredità di entrambi i marchi, creando una nuova e unica squadra, denominata Orbea FMD Racing – The Gravity Cooperative. FMD Racing è uno dei team più iconici e orientati al futuro della scena DH e freeride. Con atleti multidisciplinari in tutte le categorie, un’identità audace, contenuti freschi e onesti e la passione per la competizione, FMD Racing ispira una comunità globale a riunirsi. Se a ciò si aggiungono i 185 anni di storia di Orbea, i podi ottenuti in tutte le discipline ciclistiche e la visione e l’ingegneria di OOLAB, si tratta di un incredibile passo avanti nel mondo del downhill e del freeride.







Insieme, Orbea e FMD Racing condividono un obiettivo: conquistare ogni podio e stabilire nuovi punti di riferimento al di là delle gare. Ciò include la collaborazione con OOLAB per sviluppare le biciclette del futuro e identificare e sostenere la prossima generazione di atleti gravity. Al centro di questo progetto c’è un profondo legame con la comunità DH, la cui passione per il freeride alimenta la visione del progetto. Il nostro obiettivo è coinvolgere la comunità pubblica, non solo attraverso il nostro lavoro innovativo e i nostri risultati, ma anche invitandola a partecipare alle nostre iniziative sociali. “Spingeremo per ottenere le migliori prestazioni, testeremo e svilupperemo prodotti e cercheremo i migliori nuovi talenti, ma vogliamo anche che questo progetto trascenda le corse”.

Desideriamo costruire una comunità che si senta parte dell’iniziativa, facendola propria”, afferma Iñaki Ucín, responsabile marketing di Orbea Sports. “Orbea si distingue per la passione e l’approccio autentico alla produzione di biciclette e alla gestione dell’azienda, puntando su relazioni forti all’interno della propria rete e con la clientela”. FMD Racing condivide questa visione, intraprendendo una collaborazione innovativa che promette uno sviluppo progressivo e una struttura per il team. Entrambi miriamo a superare i limiti non solo nelle gare, ma anche nel mostrare al pubblico il nostro potenziale comune.

Questo progetto a lungo termine rappresenta una visione emozionante e unitaria. Orbea FMD Racing segna l’inizio di un nuovo capitolo per entrambi i marchi”, afferma Tony Seagrave, Team Manager di FMD Racing. Attraverso Orbea FMD Racing – The Gravity Cooperative, i fan possono unirsi all’avventura con ampie aree dei box per osservare il lavoro del team, contenuti dietro le quinte e aggiornamenti in tempo reale che li avvicinano all’azione. Questo progetto vuole ispirare un’intera comunità a sognare in grande e a connettersi a livello globale attraverso il loro amore per lo sport.

