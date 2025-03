Le Orbea Oiz della Cape Epic

L’Orbea Leatt Speed Company Racing team è una delle squadre favorite alla vittoria della Cape Epic 2025. Molto interessante il set up delle Oiz dei due corridori Lukas Baum e Georg Egger, che sembrano aver scelto una taglia piccola, vedendo la lunghezza degli attacchi manubri e l’offset dei reggisella non telescopici.

[Comunicato stampa] Orbea affronta la Cape Epic con il suo maggiore dispiegamento fino ad ora, presentando quattro squadre con obiettivi ambiziosi. L’Orbea Fox Factory Team, con Ibon Zugasti e Kaare Aagaard, ha la missione di raccontare la gara da dentro e di lottare per la vittoria nella categoria M50. Orbea Leatt Speed Company Racing, con Lukas Baum e Georg Egger, si presenta come uno dei grandi favoriti dopo aver dimostrato di essere in grado di vincere questa prova. Klimatiza Orbea compete con la massima ambizione con due squadre formate dalla coppia Marc Stuzmann – Samuele Porro e Miguel Muñoz – Luis Martínez. Inoltre, la squadra Pump For Peace, integrata da Tumelo Makae e Unathi Nxumalo, cerca di dare visibilità al progetto Pump for Peace attraverso la sua partecipazione in questa prestigiosa gara.





Ogni squadra affiderà le sue possibilità all’Orbea Oiz, sebbene la bici si mostrerà in diverse configurazioni grazie al programma MyO e ai diversi marchi che supportano ciascun progetto. L’Orbea Fox Factory Team sfoggerà l’Oiz personalizzata con MyO, con le ruote Oquo, anch’esse personalizzate. Se non bastasse, la bici si abbinerà con il kit specifico di abbigliamento Hiru con cui Ibon e Kaare hanno preso parte alla prova. Sarà possibile acquistare tutto il materiale presso la rete di negozi di Orbea e sul suo sito web.

Lukas Baum pedalerà sulla sua Oiz con i colori del campione d’Europa, mentre Georg Egger con una bici personalizzata con MyO. Entrambi, con montaggio SRAM e sospensioni Rock Shox Flight Attendant. Pump for Peace competerà con la sua Oiz abituale personalizzata con MyO e il Klimatiza, in un’edizione speciale.

Come non poteva essere diversamente, in Orbea tutte le bici personalizzate con MyO sono disponibili affinché ogni ciclista possa sfoggiare gli stessi colori. Un aspetto unico in questa competizione, dove molti marchi presentano design personalizzati ma senza possibilità di acquisto.