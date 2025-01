Orbea Alma 2025

Orbea presenta la nuova Alma 2025, la sua front da XC, ora rivista completamente. Nelle prossime settimane pubblicheremo un test approfondito, intanto eccovi tutti i dettagli, i montaggi e i prezzi.

[Comunicato stampa] Non c’è niente di più puro della sensazione che si prova in sella a una hardtail ad alte prestazioni. Poche altre biciclette danno questa sensazione di connessione con il sentiero, ma le oscillazioni e le vibrazioni possono affaticare e ridurre il controllo. L’innovativa hardtail di Orbea presenta una nuova tecnologia del telaio, per garantire una guida fluida e controllata, permettendoti di concentrarti sul dare il massimo.







.

Con la Alma, le prestazioni diventano un’ossessione che si sente nel corpo e nell’anima. Nessun’altra bicicletta ti fa provare un contatto più puro con il sentiero. Leggerissima e incredibilmente veloce, la Alma è ricca di tecnologia per consentirti di andare più lontano e più velocemente. Il telaio, dotato di tecnologia X-Fader, è flessibile ed efficiente e lavora costantemente per assorbire le vibrazioni, eliminare l’affaticamento e permetterti di dare il massimo.

Qualità di guida: una sensazione pura

L’attento controllo dei profili dei tubi e dei materiali, abbinato alla tecnologia X-Fader di Orbea, aiuta ad assorbire le vibrazioni del percorso che aumentano l’affaticamento nelle lunghe pedalate. Diversi aspetti contribuiscono alla sensazione pura della Alma.

X-Fader agisce come un micro ammortizzatore con il tubo piantone sagomato, progettato per assorbire le vibrazioni e gli impatti che riducono l’energia, in modo da poter pedalare più forte, più veloce e più lontano. Non si tratta solo di comfort, ma anche di mantenere la concentrazione e il controllo quando è più importante.

Il triangolo posteriore ottimizzato con foderi orizzontali e verticali appiattiti aumenta la flessibilità verticale e resiste alla flessione laterale, migliorando la trasmissione della potenza, il tutto realizzato in carbonio avanzato di Orbea. Questa nuova costruzione in

carbonio riduce le vibrazioni e fornisce le migliori prestazioni di guida, oltre a mantenere il peso sotto controllo; un telaio verniciato di taglia media senza componentistica pesa 1.080 grammi. Per una maggiore aderenza e una guida più fluida, la Alma dispone di una spaziatura per gli pneumatici più ampia, fino a 2,4”. In questo modo non solo si ottiene un volume d’aria maggiore, ma si aumenta anche l’area di contatto.

Maneggevolezza: guida hardtail connessa

La geometria senza compromessi della Alma ti mette in contatto con il sentiero. Un insieme perfetto di agilità e abilità in discesa, con il controllo aggiuntivo della forcella da 110 mm.

Con la “No Compromise Geometry” di Orbea, puoi contare su una maggiore stabilità e controllo. La combinazione del tubo di sterzo da 67º e dell’interasse generoso, oltre al tubo obliquo da 75,5º per migliorare la dinamica della pedalata, soprattutto sulle salite ripide, si traduce in un’esperienza di guida complessivamente solida. Altri punti della geometria degni di nota sono un tubo piantone più corto che espone maggiormente il reggisella, per un migliore assorbimento, e uno standover più basso per avere più spazio per muovere la bicicletta da un lato all’altro durante gli sprint o le curve. Tutto ciò è progettato per una forcella da 110 mm, il punto ideale di assorbimento degli urti e peso ridotto.

Integrazione: piena di caratteristiche che semplificano la guida

La Alma ti permette di concentrarti sul sentiero mentre si occupa dei dettagli; questa bicicletta è piena di funzioni che rendono fluida la tua pedalata. Il nuovo cockpit integrato in carbonio pesa 265 grammi e fornisce un maggiore controllo e una migliore integrazione SIC fino a tre cavi. Disponibile con larghezza di 760 mm, angolo dell’attacco di -17º e lunghezza di 75 o 90 mm, con il supporto per computer integrato di Orbea.

Il reggisella OC MP10, leggero e regolabile all’infinito, offre 100 mm di corsa, con un controllo completo sull’altezza della sella, non limitata a due sole posizioni. Il morsetto è compatibile con tutti i sistemi di guide. Tutto questo e solo 419 g. Con il nuovo telecomando Squidlock di Orbea, tutto è a portata di pollice. Le due leve controllano il reggisella e consentono tre posizioni di blocco dell’ammortizzatore senza spostare la mano dal manubrio. Compatto e affidabile, Squidlock si integra con i morsetti dei freni Shimano o SRAM e funziona con molti sistemi di sospensione.

Altre caratteristiche essenziali sono le Smart Clips, un dettaglio innovativo che rende possibile l’inserimento completo di un reggisella telescopico, consentendo il fissaggio di un portaborraccia al tubo piantone senza inserti metallici nel telaio. Sono rimovibili e discrete quando non vengono utilizzate. La Alma è dotata anche della nuova finestrella di servizio, uno sportello sul tubo obliquo che consente di accedere facilmente ai cavi all’interno del

telaio, facilitando la manutenzione.

Personalizzazione. Progettata da te.

La Alma è disponibile in 4 taglie di telaio e 5 modelli, dalla M-LTD alla M50, offrendo molte opzioni diverse. Inoltre, Orbea dispone del programma MyO, leader del settore, che permette di adattare la configurazione della Alma alle proprie esigenze e di progettare la combinazione di colori. È inoltre possibile scegliere fra 3 colori di gamma: Cobalt Blue (gloss)/Carbon Raw (matte), Seaweed Carbon View (matte-gloss) e Mars Red (matte)/Wine Red Carbon View (gloss).

Geometria Orbea Alma

Prezzi e montaggi Orbea Alma 2025

