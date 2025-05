Nuove Öhlins RXF38 m.3 e DH38 m.2

Dopo la Öhlins RFX36 m.3, che ha passato a pieni voti il nostro test, il marchio svedese aggiorna ora anche la RFX38 e la DH38. I dettagli sono pochi, speriamo di potervene dare di più in occasione di un test.

[Comunicato stampa] Öhlins annuncia il lancio delle nuove versioni delle forcelle RXF38 e DH38. Costruite sulla tecnologia TTX18, collaudata in gara e utilizzata da Loïc Bruni, queste ultime versioni apportano significativi miglioramenti alle prestazioni per gli amanti del trail e del gravity. Le forcelle presentano interni rielaborati e regolazioni aggiornate, che migliorano il comfort, la sensibilità e il controllo del bottom-out. La progressività del bottom-out è stata aumentata con l’aggiunta di un booster per le molle e il sistema è stato ulteriormente ottimizzato per l’uso con i distanziali di volume, offrendo una maggiore flessibilità per regolare con precisione la sensazione di guida.





Un nuovo trattamento superficiale degli steli migliora la sensibilità sulle piccole asperità e la scorrevolezza complessiva della guida. Inoltre, riduce l’usura e migliora le prestazioni a lungo termine. I nuovi foderi sono caratterizzati da una finitura nera lucida e da una nuova grafica. Con il telaio rigido e collaudato di Öhlins, questi aggiornamenti rendono le nuove forcelle RXF38 m.3 e DH38 m.2 la scelta migliore quando i sentieri diventano più ripidi, i rock garden più accidentati e i salti più grossi.

Prezzo RXF38 m.3: 1734€

Prezzo DH38 m.2: 2.082€

Öhlins