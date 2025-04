La Canyon Spectral ora è disponibile anche in alluminio

L’anno scorso vi abbiamo presentato la nuova generazione di Canyon Spectral in carbonio. Ora la Spectral è disponibile anche in alluminio, con 140mm di escursione al posteriore, 150mm all’anteriore e formato 29/29 o mullet. La geometria è identica alla sorella in carbonio ed è disponibile da subito sul sito Canyon in questi allestimenti:

Spectral AL 5, 2.299 euro. Shimano Deor, RockShox Lyrik, peso: 15,8 kg.





Spectral AL 6 a 2.999 € – forcella Fox 36 Performance, trasmissione Shimano SLX. Peso: 15,46 kg.

Spectral AL CLLCTV Fabio Wibmer edition a 3.999 €. Cambio elettronico SRAM AXS, sospensioni RockShox Ultimate e l’opera d’arte Bolt personalizzata di Fabio ne fanno un mezzo davvero elaborato. Peso: 16,04 kg.