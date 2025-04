Ebikemood si rifà il look: nuova home e strumenti per scegliere meglio

Non solo una vetrina per offerte su bici elettriche, ma un vero punto di riferimento per chi cerca la e-bike giusta, senza perdersi in ricerche infinite. Ebikemood, il marketplace italiano specializzato nella vendita di e-bike a prezzo scontato, rilancia la propria piattaforma con un aggiornamento che va oltre il semplice restyling.

La nuova veste grafica del sito è già online e la differenza si nota subito. A cambiare non è soltanto l’aspetto grafico – ora più pulito, moderno e leggibile – ma l’intera esperienza di navigazione e di acquisto. Il cuore dell’aggiornamento sta infatti in un sistema di ricerca dei prodotti pensato per ridurre drasticamente i tempi di valutazione e per aiutare ogni utente a trovare la bici elettrica adatta alle proprie esigenze, sia tecniche che fisiche.

Ricerca e confronto bici più efficienti

Tra le novità principali c’è l’introduzione di categorie più dettagliate, che vanno oltre la tradizionale distinzione tra e-MTB, trekking, urban e cargo, ora è possibile ricercare le biciclette anche per altezza del ciclista, una funzione raramente presente nei siti di e-commerce, ma estremamente utile soprattutto per chi è alle prime armi o vuole evitare l’incertezza legata alla taglia della bici.





La selezione si può affinare anche in base allo stato della ebike (non solo nuovo e usato, ma anche la possibilità di selezionare ebike a kilometro zero, ex-noleggio o ricondizionate) e, tramite i filtri nel catalogo prodotti, al tipo di telaio, alla marca del motore e persino al tipo di batteria.

Sempre dettagliate le schede complete delle singole biciclette, con foto ad alta risoluzione, dati aggiornati e una descrizione chiara di ogni modello. L’obiettivo è togliere il peso e la frustrazione dati delle ricerche complicate, trasformando ogni visita sul sito in un’esperienza rapida e orientata alla scelta.

Non solo usato: un outlet di e-bike nuove a prezzo d’occasione

Il cuore dell’offerta di Ebikemood resta la possibilità di acquistare e-bike di fascia medio-alta a prezzi scontati, grazie alla collaborazione con una rete di rivenditori selezionati e partner ufficiali.

Il portale funge da punto d’incontro tra domanda e offerta, permettendo di accedere a promozioni reali, senza i classici rischi legati ai marketplace generalisti. Non solo usato, dunque, ma anche nuovo d’occasione: un vero e proprio outlet di e-bike.

Una parte importante del nuovo progetto, però, si gioca anche sul fronte del servizio. Accanto alla nuova interfaccia, Ebikemood conferma il proprio punto di forza nel sistema di assistenza all’acquisto, con una chat attiva, una mail dedicata e un supporto telefonico pensato per risolvere dubbi su spedizioni, garanzie, pagamenti e compatibilità.

Anche dopo l’acquisto, il cliente non viene lasciato solo: eventuali resi, domande tecniche o esigenze di montaggio vengono gestiti direttamente dal team, in coordinamento con il rivenditore.

Uno sguardo più attento alle esigenze dei ciclisti

Uno dei limiti principali degli e-commerce di bici, spesso molto tecnici o, al contrario, superficiali, è l’incapacità di adattarsi alle reali esigenze di chi pedala. Con il nuovo sito, Ebikemood cerca di colmare proprio questo gap: non si tratta solo di vendere biciclette, ma di proporre la bici giusta alla persona giusta.

Per questo, ogni prodotto viene accompagnato da un’indicazione della statura consigliata, oltre a suggerimenti su percorsi d’uso, sensazioni alla guida e aderenza al terreno. Una scelta editoriale che dimostra l’intenzione di mettersi nei panni dell’utente, con un linguaggio semplice e diretto, ma senza sacrificare la precisione.

Il mercato delle e-bike cambia: cresce l’interesse, serve chiarezza

La crescita del mercato delle bici elettriche, soprattutto nei segmenti urban e trail, ha portato a una maggiore varietà di modelli ma anche a una certa confusione. Ebikemood prova a rispondere con un progetto che unisce tecnologia, semplicità e supporto. Il risultato è una piattaforma che vuole facilitare l’acquisto consapevole, non solo attrarre clic.

Con un catalogo in continuo aggiornamento, nuove funzionalità e un’interfaccia su misura per chi cerca, compra (e vende) e vuole decidere in autonomia, il portale si conferma come uno degli attori più dinamici del settore.

Il marketplace, che trovate all’indirizzo www.ebikemood.com, punta a diventare il riferimento per chi cerca una e-bike a prezzo d’occasione, senza rinunciare alla sicurezza dell’acquisto e alla qualità dell’esperienza.