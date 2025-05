Le ruote da 32″ stanno arrivando

Un nuovo formato di ruote sarà la grande novità nell’imminente futuro della MTB? Per chi si ricorderà con entusiasmo (o orrore) le infinite discussioni all’avvento delle 29 ora può prepararsi all’arrivo delle 32″.

Hanno ormai già fatto il giro dei social le gomme 32″ x 2.4″ Maxxis Aspen XC, che stanno facendo molto parlare non tanto per il formato in sé, già presente, ma per il fatto che un’azienda importante come Maxxis si sia lanciata su questo formato con un modello di pneumatico molto apprezzato e diffuso come l’Aspen, aprendo la porta a ipotesi sull’adozione convinta di questo standard da parte del mercato. A conferma anche alcuni voci che queste coperture vengano testate in questo periodo dal Team XC Scott SRAM. Anche se la stessa Maxxis ha confermato che sono prototipi e che non c’è una data fissata per la loro commercializzazione.





Inutile soffermarsi su vantaggi e svantaggi, che sono abbastanza facilmente intuibili, andando a estremizzare quelli già proposti a suo tempo dalle 29″ rispetto le 26″ o le 27,5″.

Possiamo ad ogni modo confermare che l’interesse di varie aziende di bici c’è, essendo anche stati contattati in merito per scambi di feedback. Ma quale miglior feedback delle discussioni della nostra community? A voi la parola. Comprereste una bici con ruote da 32 pollici?