Coppa del mondo di DH ed Enduro 2025: Bielsko-Biała. Programma e dirette

Inizia la coppa del mondo di DH in Polonia, precisamente a Bielsko-Biała, accompagnata dalla seconda prova di enduro. Ecco il programma e dove vederla (a pagamento).

Programma

Sabato 17 maggio





08:00 – UCI Enduro World Cup

12:30 – UCI Downhill World Cup | Qualifying 1 Women Elite

13:00 – UCI Downhill World Cup | Qualifying 1 Men Elite

14:15 – UCI Downhill World Cup | Qualifying Women Junior

14:40 – UCI Downhill World Cup | Qualifying Men Junior

15:30 – UCI Downhill World Cup | Qualifying 2 Women Elite

15:50 – UCI Downhill World Cup | Qualifying 2 Men Elite

Domenica 18 maggio

11:30 – UCI Downhill World Cup | Finals Women Junior

12:00 – UCI Downhill World Cup | Finals Men Junior

13:00 – UCI Downhill World Cup | Finals Women Elite

14:00 – UCI Downhill World Cup | Finals Men Elite

Dove vederla

Andorra – MAX, Eurosport

Austria – discovery+, Eurosport

Belgium – HBO Max, Eurosport

Bosnia & Herzegovina – Max, Eurosport

Bulgaria – Max, Eurosport

Croatia – Max, Eurosport

Czechia – Max, Eurosport

Denmark – Max, Eurosport

Faroe Islands – Max, Eurosport

France – Max, Eurosport, L’Équipe Live 2 (OTT)

Germany – discovery+, Eurosport

Hungary – Max, Eurosport

Ireland – TNT Sports

Italy – discovery+, Eurosport

Moldova – Max, Eurosport

Montenegro – Max, Eurosport

Netherlands – HBO Max, Eurosport

North Macedonia – Max, Eurosport

Norway – Max, Eurosport

Poland – Max, Eurosport

Portugal – Max, Eurosport

Romania – Max, Eurosport

Serbia – Max, Eurosport

Slovakia – Max, Eurosport

Slovenia – Max, Eurosport

Spain – Max, Eurosport

Sweden – Max, Eurosport

Switzerland – MTBWS TV

Türkiye – Max, Eurosport

United Kingdom – discovery+, TNT Sports

All other European territories – MTBWS TV

Bielsko-Biała ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo UCI l’anno scorso ed è diventata subito una delle mete preferite dai corridori e dai tifosi. Ronan Dunne (Mondraker Factory Racing), Marine Cabirou (Canyon CLLCTV Factory Team), Charles Murray (Specialized Gravity) e Isabeau Courdurier (Lapierre Zipp Collective) hanno vinto i rispettivi eventi nel 2024, ma pochi pronosticano un’esatta ripetizione in Polonia questo fine settimana.

Nella gara di enduro maschile, Slawomir Lukasik (Yeti/Fox Factory Race Team) è il corridore da tenere d’occhio. Il 32enne polacco è stato in testa a Pietra Ligure lo scorso fine settimana, fino all’ultima PS, quando Daniel Booker l’ha superato all’ultimo, facendo perdere a Lukasik la sua prima vittoria in Coppa del Mondo UCI per meno di un secondo. Anche l’anno scorso, a Bielsko-Biała, è stata una storia simile e Lukasik spera di poter sfruttare il sostegno del pubblico di casa per tagliare il traguardo.

Lukasik, però, non avrà vita facile. Mentre il compagno di squadra e vincitore della Coppa del Mondo di Enduro 2024 Richard Rude (Yeti/Fox Factory Race Team) si concentrerà sulla DH questo fine settimana, il campione del mondo di Enduro in carica Alex Rudeu, Jack Moir (YT Mob) e il vincitore della Coppa del Mondo di Enduro 2024 Ryan Gilchrist (Yeti/Fox Factory Race Team) saranno tutti in lizza.

Anche la gara di Enduro femminile è molto aperta, con la vincitrice dello scorso anno Isabeau Courdurier che non gareggia e la più veloce di Pietra Ligure Harriet Harnden (AON Racing – Tourne Campervans) concentrata sulla DH. Morgan Charre (Pivot Factory Racing) ha l’esperienza necessaria, ma anche Ella Conolly ha iniziato il 2025 con un secondo posto in Italia.

Nella DH, i vincitori in carica della coppa del mondo 2024 Valentina Höll (YT Mob) e Loïc Bruni (Specialized Gravity), cercheranno di iniziare al meglio la difesa del titolo, sperando di rimediare alla mancata conquista del primo posto in Polonia lo scorso anno.

Harnden è la concorrente più agguerrita per Höll e sarà interessante vedere come l’atleta di Enduro gestirà un formato diverso, mentre Nina Hoffman (Santa Cruz Syndicate), Cabirou e Tahnée Seagrave (Orbea/FMD Racing) possono tutte disputare gare vincenti.

Nell’Elite maschile, Rude è un altro corridore che cambia formato e che vale la pena tenere d’occhio, mentre gli specialisti della DH Troy Brosnan (Canyon CLLCTV Factory Team), Finn Iles (Specialized Gravity) e Amaury Pierron (Commencal/Muc-Off by Racing Addiction) daranno filo da torcere a Super Bruni.