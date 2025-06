Nuovi freni Shimano XTR M9200

Oltre alla trasmissione, che trovate qui, oggi Shimano presenta anche i nuovi freni XTR M9200, sia a due che a quattro pistoncini.

[Comunicato stampa] In collaborazione con lo Skunk Team di tester professionisti di Shimano, gli ingegneri hanno perfezionato l’ergonomia del cambio e dei freni con i componenti XTR M9200.





Le leve dei freni sono dotate della tecnologia Shimano Ergo Flow e sono state ridisegnate per spostare il punto di rotazione più vicino alla leva, assicurando che le leve seguano il percorso naturale del dito quando si tira il freno. Anche la forma delle leve è stata perfezionata con un nuovo design asimmetrico che incontra il dito al suo angolo naturale, favorendo una posizione di guida aggressiva e una distribuzione uniforme del peso per un migliore controllo della guida.

La nuova gamma di freni XTR offre tre configurazioni uniche: una che privilegia la costruzione leggera per le gare di XC; la seconda che presenta un’applicazione di potenza raffinata per le discese più aggressive; e una terza opzione che combina le caratteristiche chiave di entrambe le configurazioni per un equilibrio ottimale di risparmio di peso, modulazione del freno, potenza e controllo.

Sviluppo delle leve dei freni da trail / enduro

Per quanto riguarda la potenza e la costanza, la leva del freno BL-M9220 è dotata di una pista Servo Wave ridisegnata, che eroga la potenza in modo fluido ma rapido, ed è ideale per trail ed enduro. Il nuovo design della leva Ergo Flow assicura una velocità di estensione costante a qualsiasi temperatura, grazie a un olio minerale riformulato a bassa viscosità che scorre in modo uniforme nel sistema in un intervallo di temperature più ampio. La combinazione di questi due elementi garantisce un movimento stabile del pistone all’interno del sistema, offrendo prestazioni costanti e una modulazione di potenza fluida.

BL-M9220 – Leva freno Enduro / Trail

Tecnologia Ergo Flow

Curva di potenza Servowave fluida

Olio a bassa viscosità che rimane stabile in un intervallo di temperature più ampio

Punto di rotazione più vicino e lama della leva inclinata verso l’alto per un movimento di frenata naturale

Nuova ghiera di regolazione del raggio d’azione sul corpo della leva

Compatibile con I-SPEC EV

Leva in alluminio

BR-M9220 – Pinza freno Enduro / Trail

Design a 4 pistoncini a doppio diametro

Design della pastiglia con alette antisbatacchio

Fluido idraulico per freni a bassa viscosità

Guarnizioni della pinza con velocità di estensione costante

Design della pinza in un unico pezzo per ottimizzare rigidità e peso

BL-M9200 – Leva freno XC

Costruzione leggera leva in carbonio

Pompa in magnesio

Fluido idraulico per freni a bassa viscosità

Compatibile con I-SPEC EV

BR-M9200 – Pinza freno XC

Design leggero a 2 pistoncini

Pistone in resina resistente al calore

Fluido per freni idraulici a bassa viscosità

Montaggio sul montante

Guarnizioni della pinza con velocità di estensione costante

Shimano